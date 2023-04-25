Смаилов раскритиковал операторов связи: Людей уже не устраивает просто наличие интернета

Общество, Технологии, Цифровизация
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Премьер-министр РК подчеркнул, что население осуществляет полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК подверг критике работу операторов мобильной связи. Во время обсуждения нацпроекта «Доступный Интернет» на заседании Правительства Алихан Смаилов сообщил, что только начала с года в Правительство поступило почти 5 тыс. жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации, передает Kazpravda.kz.

И большая часть вопросов казахстанцев посвящена низкой скорости интернета, его качеству.

Смаилов напомнил, что нацпроект «Доступный Интернет» разработан по поручению главы государства и направлен на  решение многочисленных вопросов, связанных с качеством и доступностью Интернета в городах и селах. К сожалению этот пласт вопросов решается не системно и формально.

«Поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже крупных городах. Много таких жалоб в Алматы, в столице.

Вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам?» - заявил Смаилов.

Премьер отметил, что «у нас нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета», и нужно решать эти проблемы.

«Людей уже не устраивает просто наличие связи интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь население осуществляет полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы.

Также хочу отметить, что со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%», - констатировал премьер.

Глава Правительства также отметил, что операторам проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать в дорогостоящую инфраструктуру.

«Данную ситуацию нужно менять коренным образом. Именно на это направлен предлагаемый национальный проект. Основная его цель - обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет не менее 100 Мбит/с.

Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G.

При этом важно проводить информационно-разъяснительную работу населению о необходимости размещения оборудования сотовой связи в условиях городской инфраструктуры для улучшения качества связи и уменьшению радиофобии среди жителей.

Также приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с», - сказал Смаилов.

Он также напомнил, что Казахстан должен стать Цифровым хабом с мощными центрами обработки данных и трансграничными оптоволоконными магистралями. На эти цели из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд тенге.

«В целом хочу обратить внимание Министерство цифрового развития и операторов связи:

Первое. Необходимо повсеместно усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи.

От этого зависит оперативность решения многих вопросов населения и бизнеса.

Второе. Надо определить детальную экспозицию инфраструктуры широкополосного Интернета до каждого населенного пункта по территории республики с конкретными показателями скорости траффика.

Третье. В кратчайшие сроки доработать Нацпроект и внести в Администрацию Президента. Всё должно быть учтено до мелочей с учетом запросов населения», - поручил глава Правительства, подчеркнув, что итоговый контроль оставляет за собой.

#казахстан #Смаилов #интернет #связь

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