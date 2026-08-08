Мырзабосынов поддержал казахстанские команды на «Играх Будущего» в Астане

Фото: МТС

Ербол Мырзабосынов посетил соревнования по фиджитал-футболу международного турнира «Игры Будущего 2026», проходящего в Астане, и поддержал казахстанские команды. Напомним, в Казахстане проходит один из крупнейших международных турниров, объединивший 800 спортсменов из 50 стран мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС

В соревнованиях участвуют 11 отечественных команд, представленных во всех восьми дисциплинах. В ходе посещения министр отметил, что проведение «Игр Будущего 2026» стало важным событием для страны.

«Особенно символично, что турнир проходит в Год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленный по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. «Игры Будущего» объединяют спорт и современные технологии, отражая курс страны на инновационное развитие. Интерес к турниру во всем мире продолжает расти. Сегодня количество просмотров трансляций достигло 185 миллионов. Игры транслируются на 16 языках, их освещают десятки международных медиапартнеров и более 100 стримеров. Это подтверждает высокий международный интерес к турниру и укрепляет позиции Казахстана как организатора соревнований мирового уровня», — сказал глава ведомства.

Министр поблагодарил спортсменов и волонтеров за вклад в проведение турнира.