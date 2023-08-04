Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима

Суд удовлетворил иск оставшейся без жилья из-за ЧС жительницы Костаная к акиму города, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного административного суда области.

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Ш. обратилась в суд с иском к акиму Костаная, отделу архитектуры и градостроительства города.

У истца из-за чрезвычайной ситуации сгорел жилой дом. А земельный участок Ш. имел целевое назначение для обслуживания жилого дома.

"Решением Костанайского городского суда с акима Костаная в пользу истца было взыскано 13 877 561 тенге за восстановление жилого дома, в связи с чем истец обратилась к ответчикам с заявлением о выдаче пакета архитектурно-планировочного задания (АПЗ) и технических условий (ТУ) для строительства жилого дома с баней", – рассказали в суде.

Но акимат Костаная и отдел архитектуры и градостроительства отказались выдать женщине АПЗ, мотивируя несоответствием планируемого строительства утвержденному генеральному плану, проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенных пунктов.

Однако, пояснили в суде, эти основания к Ш. не применимы, поскольку костанайка запрашивала АПЗ как собственник участка с целевым назначением для обслуживания жилого дома.

Кроме того, владелец имущества по праву собственности может по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться им, обосновали в СМАС.

Таким образом, иск горожанки был удовлетворен полностью. Решение в законную силу не вступило.