Почти 3 млрд тенге выделили на реконструкцию теплосетей Степногорска

Энергетика,ЖКХ
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В рамках исполнения поручений Главы государства ведется системная модернизация энергетической инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства из резерва выделено порядка 2,7 млрд тенге для реконструкции теплосетей г. Степногорска Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Согласно документу, средства из резерва Правительства выделены на на ремонт 6,5 км тепловых сетей диаметром 530 мм, требующих безотлагательной реконструкции.

Протяженность тепловых сетей города Степногорска составляет 123,8 км. Магистральная теплосеть была построена в 1968 году и степень износа составляет 84.4%.

В перспективе в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в 2025-2026 гг планируется реализовать проект по реконструкции магистральных тепловых сетей диаметром 820мм на сумму 5,8 млрд тг протяженностью 9,5 км.

Проведение данных работ даст возможность своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону, сократить аварии и остановки.

Численность населения г. Степногорск составляет порядка 46 тыс. человек. Многоэтажных домов в городе – 316, социальных объектов – 65, прочих потребителей – 342. Все жилые дома и объекты являются потребителями централизованного отопления, общая максимальная тепловая нагрузка составляет 175 Гкал.

#ремонт #бюджет #теплосети #Степногорск

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