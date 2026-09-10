Проблемы ОСИ подняла депутат Смышляева на заседании Курултая

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Член Фракции партии «Әділет» Екатерина Смышляева адресовала депутатский запрос министру промышленности и строительства, сообщает корресопондент Kazpravda.kz

По её словам, в летний период по всей стране в рамках проекта «Біздің қала» члены партии «Әділет» работали с председателями ОСИ, КСК и жителями многоквартирных домов. Проведены десятки встреч, итогом которых стал Республиканский форум, посвященный вопросам управления жилищным фондом, который прошел в Астане. Более тысячи практиков и экспертов обсудили самые важные направления работы отрасли.

- Мы получили и систематизировали порядка двухсот наказов, предложения продолжают поступать и сегодня. Часть поднятых вопросов требует законодательных решений, и фракция уже приступила к этой работе. Однако значительный блок проблем связан не с законами, а с качеством администрирования и подзаконного регулирования, - отметила Смышляева.

Первое. Председатель отвечает за содержание дома, пожарную безопасность и инженерные системы, но многие решения зависят от голосования собственников и поведения самих жителей. При этом претензии контролирующих органов зачастую предъявляются именно председателю. Проверочные листы, регламенты и административные процедуры часто не соответствуют реальными полномочиями органов управления домом.

Второе. После переизбрания председателей ОСИ возникают сложности с изменением данных в государственных, банковских

и иных системах. Новый председатель может фактически зависеть от действий прежнего руководителя. Отдельно остается проблема перерегистрации КСК, своевременно подавших документы, но получивших отказы.

Третье. Остается проблемный вопрос доступа органов управления к информации о жителях. Даже в аварийных ситуациях бывает непросто найти хозяина квартиры, не говоря уже о взыскании долгов. В программе партии стоит задача создания единой цифровой среды управления домом, включая электронный реестр собственников и удобный механизм электронного голосования, и мы будем держать этот вопрос на особом контроле.

Четвертое. Банки по-прежнему применяют разные процедуры и требуют разные пакеты документов при открытии и ведении счетов, смене уполномоченных лиц и подтверждении полномочий председателей.

Пятое. Ремонт фасадов, крыш, лифтов и инженерных систем – то есть капитальные работы по дому - требует значительных средств. При этом доступные механизмы долгосрочного финансирования работают лишь в отдельных регионах. Одновременно отсутствует системная картина технического состояния жилищного фонда, необходимая для определения приоритетов ремонта и предупреждения аварийности.

Шестое. Штатная численность сотрудников в отделах жилищных отношений по-прежнему не соответствует их реальной нагрузке. При этом вопросы управления жилищным фондом по своему объему уже давно требуют наличие отдельной службы.

Седьмое. Требования к эксплуатации не всегда учитывают проблемы современных жилых комплексов. Это касается, например, собственных котельных, сложных инженерных систем, контейнерных площадок и другой общей инфраструктуры. Отдельная проблема - коммерческие объекты внутри жилых домов. Особенно кафе и рестораны на первых этажах. Они создают шум, запахи и дополнительную нагрузку на инженерные системы.

В этой связи депутать попросила правительство дать свою позицию в отношении следующих предложений:

- Провести ревизию действующих правил и административных процедур в сфере управления многоквартирными домами, включая проверочные листы;

- Автоматизировать процедуры внесения изменений в цифровые системы при смене председателя ОСИ;

- Завершить перерегистрацию КСК, подавших заявки до 12 июля 2026 года;

- Запустить цифровой сервис управления домами с базовым модулем голосования, доступный жителям на безвозмездной основе;

- Разработать совместно с финансовым регулятором стандарт работы банков второго уровня со счетами домов и обеспечить его исполнение;

- Усилить технические, санитарные и эксплуатационные требования к коммерческим объектам, размещенным внутри жилых домов;

- Масштабировать и обеспечить работу организаций, кредитующих на приемлемых для жителей условиях капитальные ремонты жилых домов на примере Астаны и ряда регионов;

- Увеличить штатную численность отделов жилищных отношений в региональных акиматах;

- В приоритетном порядке рассмотреть возможность выделения средств на проведение технических аудитов жилого фонда с внесением данных в цифровую систему министерства.