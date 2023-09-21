Штрафы почти на 35 млн тенге заработали от антикора госслужащие

Антикоррупционная служба привлекла к административной ответственности за 8 месяцев 112 человек. Общая сумма наложенных штрафов составила около 35 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Агентство активно работает над своевременным предупреждением через административное производство более тяжких коррупционных проявлений.

Так, департамент антикоррупционной службы по Астане оштрафовал на 2 млн тенге аудитора ревизионной комиссии. Предприимчивый госслужащий исключил из списка проверки объект за установку ролл-штор в его квартире. Однако этот объект не подлежал контролю.

Одним из распространенных видов коррупционных адмправонарушений, продолжили в ведомстве, является незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность.

«В рамках проекта «Бизнеске жол» наказали штрафом в 100 МРП руководителей управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики Алматы, которые издали незаконные акты, мешавшие добросовестному бизнесмену.

Специализированный межрайонный административный суд Алматы признал незаконными действия и уведомления управления городского планирования и урбанистики по прекращению АПЗ и согласованию эскизного проекта ТОО; действия и извещение управления градостроительного контроля по исключению ТОО из реестра субъектов, подавших уведомление о начале строительно-монтажных работ», – привели пример в антикоре.

КоАП также предусматривает ответственность за несоблюдение антикоррупционных ограничений.

В Костанайской области руководитель территориальной инспекции по ветеринарному контролю принял на работу главного специалиста отдела, который не сдал декларацию об активах и обязательствах до назначения. Главу ветинспекции за непринятие мер по противодействию коррупции по статье 680 КоАП оштрафовали на 172 тысячи тенге.

Отметим, что антикоррупционная служба принимает информацию о незаконных действиях должностных лиц через короткий номер 1424 или Telegram-бот @AntikorKZ_bot.