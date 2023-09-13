Антикор запустил Telegram-бот для сообщений о коррупции
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Для оперативного реагирования на сообщения о коррупционных фактах агентство РК по противодействию коррупции запустило Telegram-бот @antikorkz_bot, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу антикора.
Через данный чат-бот также можно сообщить информацию о разыскиваемых лицах.
Ориентировки по разыскиваемым публикуются на сайте агентства по этой ссылке.
По другим вопросам казахстанцы могут позвонить по короткому номеру 1424 и получить консультацию.