Казахстанцы стали чаще оплачивать покупки с помощью QR-кода

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В первые 6 месяцев этого года доля операций, совершенных казахстанцами посредством интернета и мобильного банкинга, в общем объеме безналичных операций достигла 90%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz

Использование платежных карточек растет среди населения Казахстана. В I полугодии с использованием платежных карточек, эмитированных казахстанскими банками, проведено 6,1 млрд операций на сумму 84,9 трлн тенге.

В данный период наблюдается рост по количеству и объему операций, совершенных безналичным способом, на 13,6% и 16,0% (общий объем 72,8 трлн тенге), соответственно. По количеству и объему операций по выдаче наличности по платежным карточкам зафиксирован рост на 3,6% и 12,8% (общий объем 12,0 трлн тенге), соответственно.

При этом, доля безналичных операций в общем количестве составила 98,0%, в общем объеме – 85,8%.

Инфографика: Нацбанк

Наиболее популярным способом проведения безналичных операций является интернет и мобильный банкинг. В первые 6 месяцев этого года доля операций, совершенных казахстанцами посредством интернета и мобильного банкинга, в общем объеме безналичных операций достигла 90%. Ежедневно указанным способом проводится более 26,3 млн операций на сумму более 359,9 млрд тенге.

Более востребованным также становится осуществление платежей посредством QR кода. В I полугодии 2024 года проведено 1,5 млрд операций на сумму 7,3 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2023 года в 3,2 раза.

Число устройств для оплаты товаров и услуг также увеличивается. В I полугодии 2024 года отмечается рост POS-терминалов на 24,6% (общее количество 1,16 млн единиц).

Помимо прочего, в платежной инфраструктуре число предпринимателей и торговых точек демонстрирует продолжающийся рост, увеличившись за I полугодие 2024 года на 20,5% (общее количество 846,6 тыс. единиц) и 26,1% (общее количество 1,1 млн единиц), соответственно.

Кроме того, по состоянию на 1 июля отмечается увеличение общего количества использованных платежных карточек на 8% до 39,3 млн единиц (по сравнению с аналогичными показателями 2023 года). В I полугодии 2024 года с использованием каждой активной платежной карточки проведено в среднем 154 безналичных операции на сумму 1,9 млн тенге. 

#Нацбанк #безналичный расчет #мобильный банкинг

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