Под прикрытием

Объекты на территории АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» были выявлены в ходе совместной спецоперации МВД и КНБ РК. Каждый из них работал круглосуточно, имел физическую охрану, строгий фейсконтроль и принимал в основном иностранцев. Как отмечают правоохра­нители, криминальный «бизнес» был направлен на вовлечение гражданок Казахстана в сексуальное рабство, им обещали высокую прибыль и конфиденциальность.

«Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и пятого управления ДКНБ области Жетысу по согласованию с прокуратурой задержано пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

В рамках спецоперации правоохранительные органы задержали 21 лицо в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых шесть иностранок, оказывающих интимные услуги.

По результатам обыс­ков изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование проводится департаментом полиции области Жетысу.