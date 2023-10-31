Под прикрытием Статьи 31 октября 2023 г. 2:47 73 Асет Сыздыков На территории Хоргоса действовали притоны и казино, «официально» работавшие как оздоровительный центр и гостиничный комплекс. Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Объекты на территории АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» были выявлены в ходе совместной спецоперации МВД и КНБ РК. Каждый из них работал круглосуточно, имел физическую охрану, строгий фейсконтроль и принимал в основном иностранцев. Как отмечают правоохранители, криминальный «бизнес» был направлен на вовлечение гражданок Казахстана в сексуальное рабство, им обещали высокую прибыль и конфиденциальность. «Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и пятого управления ДКНБ области Жетысу по согласованию с прокуратурой задержано пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс. В рамках спецоперации правоохранительные органы задержали 21 лицо в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых шесть иностранок, оказывающих интимные услуги. По результатам обысков изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование проводится департаментом полиции области Жетысу. #казино #спецоперация #Хоргос #область Жетысу #притон