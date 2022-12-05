Подачу горячей воды ограничили в Актау во избежание аварии

Фото: Kazpravda.kz

В Актау 4 декабря временно приостановили подачу горячей воды в жилые дома. Такую меру объяснили увеличением расхода горячей воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на inAktau.kz.

«В связи с увеличением расхода горячей воды по городу Актау для поддержания необходимого уровня объема воды в резервуарах, бесперебойной подачи питьевой воды жителям города и нормального функционирования систем отопления, использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается», - сообщила пресс-служба ТОО «МАЭК».

Сотрудники комбината добавили, что после накопления необходимого объема воды подачу горячей восстановят.

Ранее актаусцев просили снизить расход воды.