Свет возвращается в села СКО

В Северо-Казахстанской области паводок повредил сотни опор линий электропередачи и две подстанции, но мало-помалу свет возвращается в населенные пункты, оставшиеся без электроэнергии.

фото из архива "КП"

Так, в Кызылжарском районе установлены железобетонные опоры для обеспечения электроэнергией жителей Вознесенки, Надежки и Боголюбово. Высоковольтная линия 10 кВ Леденово – Боголюбово протяженностью 15,6 км введена в работу.

Завершено строительство и подключение линии 10 кВ в районе Шал акына. Постоянной электроэнергией обеспечены более 200 жителей сел Кенес, Жанаталап и Жанажол. Обеспечено электроснабжение для временной насосной станции ТОО «Кызылжар су». 21 апреля к электроснабжению была подключена вторая насосная станция.

Для обеспечения электричеством подтопленных районов АО «Севказэнерго» дополнительно закупило пять дизель-генераторов, установленных в селах Новокаменке и Архангелке. В целом затраты группы компаний «ЦАЭК» на устранение последствий паводка составят более 2,4 млрд тенге.

По данным ДЧС СКО, Сергеевское водохранилище заполнено на 164% (объем уменьшился на 3%). В верховьях наблюдается значительное снижение уровня воды.

Пик второй волны в эти дни проходит в Петропавловске, где отмечено повышение уровня воды на 11 см за сутки. По прогнозам Казгидромета, этот пик продолжится до 27–28 апреля. Новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается.