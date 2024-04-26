В 2024 году в Казахстане планируется добыть 60 млрд кубометров газа

Министерством энергетики совместно с АО НК «QazaqGaz» сформирован прогнозный баланс газа до 2030 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 85% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%).



За 2023 год добыча газа Республики Казахстан составила 59,063 млрд куб. м, в том числе крупные месторождения Тенгиз – 16,009 млрд куб.м, Карачаганак – 22,385 млрд куб.м, Кашаган – 11,856 млрд куб.м и прочие – 8,813 млрд куб.м.