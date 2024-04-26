В 2024 году в Казахстане планируется добыть 60 млрд кубометров газа

Министерством энергетики совместно с АО НК «QazaqGaz» сформирован прогнозный баланс газа до 2030 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
Более 85% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%).
За 2023 год добыча газа Республики Казахстан составила 59,063 млрд куб. м, в том числе крупные месторождения Тенгиз – 16,009 млрд куб.м, Карачаганак – 22,385 млрд куб.м, Кашаган – 11,856 млрд куб.м и прочие – 8,813 млрд куб.м.
«Темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет. Так, согласно прогнозному балансу газа, в 2024 году ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд куб.м. План производства товарного газа на 2024 год – 28,054 млрд куб.м. Согласно прогнозному балансу газа, текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд куб.м», - говорится в сообщении Минэнерго.