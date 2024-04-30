Свыше 16 млрд тенге выделили на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановления о выделении средств из резерва правительства на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников городов Кентау, Риддер и Кызылорда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Так, на реконструкцию котлов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТЭЦ-5 в Кентау выделено чуть более 9 млрд тенге, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали – 4,9 млрд тенге, а на реконструкцию 3-х паровых котлов южной котельной в Кызылорде – свыше 2 млрд тенге.

Таким образом, на модернизацию данных теплоисточников будет суммарно направлено порядка 16 млрд тенге.

Отмечается, что принимаемые меры позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей Кентау, Риддера и Кызылорды в предстоящие отопительные сезоны.

В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Актау, Тараз, Петропавловск, Павлодар, Жезказган, Актобе, Экибастуз, Степногорск, Рудный, Балхаш и Аксу.

Также в рамках инвестиционных соглашений ведутся работы по восстановлению энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1 и замене турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Кроме того, планируются проекты по строительству энергоблока №3 на Экибастузской ГРЭС, а также расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ и Карагандинской ТЭЦ-3.

Реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.