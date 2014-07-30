Поддержка сельского хозяйства

Гость редакции Гумар Рахимжанов, председатель АО "КазАгроФинанс" – компании, реализующей основные инвестиционные проекты в агросекторе республики, рассказал о текущей деятельности возглавляемого им финансового института, поделился планами на будущее, а также позитивно оценил вступление Казахстана в Евразийский экономический союз.

– Гумар Тюлегенович, расскажите об участии компании "КазАгроФинанс" в реализации программы "Агробизнес-2020".

– По сути, именно мы, как финансовый институт, и претворяем ее в жизнь – работаем на местах с казахстанскими аграриями почти по всем направлениям этой прог­раммы. Это касается, например, субсидирования процентных ставок. При стоимости лизинга 12,8% государство субсидирует 7, в итоге фермер платит только 5,8%. Хочу отметить постоянную поддержку и оперативность работы Министерства сельского хозяйства в реализации программы "Агробизнес-2020". Судя по отзывам наших клиентов, программа реально рабочая, она действительно необходима.

– Какой вклад ваша компания вносит в социально-экономическое развитие республики?

– Мы реализуем инвестиционные проекты по 14 приоритетным направлениям, таким как строительство откормочных площадок, молочно-товарных ферм, теплиц, племенных репродукторов и другим, на средства Национального фонда РК. Нами запущены такие значимые проекты, как птицефабрика по производству индюшатины "Ордабасы Кус", молочно-товарная ферма "Родина", племенной репродуктор "Архарлы Майбуйрек". Эти и подобные им хозяйства благодаря грамотному менеджменту и производственному опыту являются примером того, как должен строиться агробизнес. Именно они ясно демонстрируют принцип работы "КазАгроФинанса" – вложить деньги, поднять хозяйство, вывести на производственную мощность и вернуть кредитные средства. В нынешнем году планируем запустить 63 проекта. На сегодня введено 23. До конца года введем еще 40.

Сейчас мы выходим на новый передел рассмотрения проектов с учетом разработанной Министерством сельского хозяйства схемы специализации регионов. Учитывая ее и наш опыт реализации инвестпроектов, мы уже знаем, что теплицу лучше ставить на западе или юге страны, развивать кормопроизводство – на севере или востоке, строить молочно-товарную ферму – на западе или севере. То есть прежде чем выдавать деньги, мы тщательно просчитываем необходимость и качество проекта.

Также у нас есть приоритетные направления поддержки, которые не вошли в список финансируемых со стороны Национального фонда, тем не менее мы их реализуем за счет привлеченных и собственных средств. Это – рыбоводство, садоводство, свиноводство, птицефабрики яичного направления. На сегодня нами утверждено 36 проектов на сумму почти 6,4 миллиарда тенге.

– Все-таки основным направлением работы вашей компании был и остается лизинг сельхозтехники. Что в этом плане нового?

– Да, благодаря лизингу АО "КазАгроФинанс" проводится большая работа по обновлению казахстанского парка сельхозмашин. Из 5 500 единиц техники, ежегодно завозимой в Казахстан, доля АО "КазАгроФинанс" составляет 60%. Наши аграрии активно приобретают технику от мировых производителей – таких как CLAAS, John deere. У нас для их покупки самые удобные для фермеров условия. В текущем году в рамках республиканской квоты на импортные комбайны мы получим 132 единицы зерноуборочных агрегатов. С учетом квоты таможенные пошлины на эту технику снижаются с 26,2 до 5%, что значительно удешевляет ее стоимость для конечного потребителя – фермера.

Дополнительно стоимость комбайнов удешевляют государственные субсидии, благодаря которым процентная ставка за лизинг составит 5,8%. Также в нынешнем году мы запустили программу "Урожай-2014", по которой первоначальный взнос составляет всего 10% вместо 15. Если у фермера нет средств и на этот первоначальный взнос, он может предоставить вместо залога зерновую расписку под будущий урожай и выплатить взнос до 15 ноября, после чего залог высвобождается. Приоритет как продукту казахстанского производства при этом отдается технике, произведенной на предприятиях "Агромашхолдинга" и "Векторе". Перечисленные меры позволяют фермерам своевременно подготовиться к уборочной кампании.

– Казахстан – страна с огромной территорией. Каким образом ведется работа по охвату всех сельхозтоваропроизводителей?

– Мы при содействии местных исполнительных органов в рамках программы развития моногородов регулярно проводим на местах разъяснительные встречи, на которых рассказываем фермерам из близлежащих сельских округов о наших программах и существующих мерах господдерж­ки. Мероприятия уже вызвали положительный отклик у населения. Есть конкретный результат – по многочисленным просьбам жителей самой большой, Карагандинской, области, которым далеко ездить в областной центр для консультаций в филиал АО "КазАгроФинанс", в Жезказгане будет находиться наш региональный представитель.

– В последнее время есть много нареканий по поводу «недоступности» кредитных ресурсов из-за большого количества требуемых документов и сроков рассмотрения заявок. Как это прокомментируете?

– Мы оптимизируем наши бизнес-процессы. По перечню проектов, финансируемых из средств Национального фонда, эта работа ведется совместно с Правительством. С 2010 года перечень документов, предоставляемых для рассмотрения в АО "КазАгроФинанс" по инвестиционным проектам, сократился на 40%, по простым проектам – на 30%. Если ранее список документов, предоставляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, по простым проектам состоял из 19 пунктов, то сейчас – из 13. По инвестиционным проектам вместо 31 осталось 18 пунктов. Но этот процесс еще не окончен, однозначно можно сказать, что перечень документов будет еще оптимизирован.

Что касается сроков рассмотрения проектов, то в соответствии с регламентом общий срок экспертизы проекта и документов заявителя не должен превышать: по инвестиционным проектам 30 рабочих дней, по прочим проектам – 25. Стоит отметить, что срок рассмотрения аналогичных проектов в банках второго уровня составляет от 45 до 60 дней. Для ускорения процесса принятия решений мы передали филиалам лимиты до 150 миллионов тенге.

Но необходимо отметить, что "КазАгроФинанс" является государственным финансовым институтом, который отвечает за эффективное расходование средств на принципах возвратности и прозрачности. Наша цель – не просто раздать деньги, а выделить средства, реализовать проект и вернуть финансы обратно. Поэтому мы обязаны всесторонне приступать к реализации проектов, начиная с первоначального этапа – проверки.

– Каким образом выбор останавливается на том или ином производителе техники или оборудования? Это решение принимает "КазАгроФинанс"?

– "КазАгроФинанс" не диктует фермеру, какую технику и оборудование покупать. Лизингополучатель сам определяет поставщика на основе своего опыта, выстроенных партнерских отношений. Мы при заключении договоров обращаем внимание на наличие опыта, истории и надежности поставщика. В конце 2013 года нами была налажена единая автоматизированная база поставщиков-производителей по всем направлениям агробизнеса, которая находится на нашем сайте kaf.kz.

– Как вы оцениваете перспективы сотрудничества Казахстана с Россией и Беларусью в рамках создания ЕАЭС?

– Мы настроены на рабочий лад в рамках нового экономического пространства. Нами планируется подписание меморандумов о сотрудничестве в рамках Таможенного союза и начинающего действовать с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза с Гомельским заводом комбайнов (Беларусь) и заводом Ростсельмаш (Россия). В этих меморандумах будут оговорены преференции для казахстанских покупателей сельхозтехники, а также широкий спектр сервиса, удешевление данной техники за счет Единого таможенного пространства и расширение линейки техники.

– Какие меры приняты АО "КазАгроФинанс" для минимизации последствий различных негативных факторов для сельхозтоваропроизводителей?

– Да, сельское хозяйство – это рискованное предпринимательство. Поэтому мы учитываем такие факторы, как засуха, неурожай, и идем навстречу сельхозтоваропроизводителям, работая по программе финансового оздоровления. В рамках программы "Агробизнес-2020" нами рассмотрено 226 договоров от 78 заемщиков, которые нуждаются в удлинении сроков ранее взятых кредитов, списании пени и штрафов, снижении процентной ставки.

Также для снижения нагрузки на аграриев в связи с коррекцией курса тенге компания приняла самостоятельное решение по фиксации курса иностранных валют на уровне 167,95 тенге вместо 185 тенге за доллар и 230,37 вместо 252 тенге за евро. Мы заключили 945 дополнительных соглашений по индексации. Данная мера позволила снизить дополнительно возникшую нагрузку на сельхозтоваропроизводителя на 10%.

– Ведется ли работа с проблемными проектами?

– Как и в любой финансирующей организации, у нас имеется проблемный пакет. На сегодня он составляет 13,1 миллиарда тенге, это 7% от всего нашего портфеля. Мы активно работаем по каждому из проблемных проектов. Так, нам удалось поставить на ноги такие предприятия, как "Атамекен рыбпром", "Батыс кунбагыс", "Сорочинское-2030". Сегодня на рассмотрении находятся компания "Здоровые продукты", "Комсомольская птицефабрика". Ведем переговоры с инвесторами, которые готовы вложить деньги в эти проекты.

– Что предстоит сделать до конца текущего года?

– Наши первоочередные задачи – это снабжение аграриев уборочной техникой в рамках программы "Урожай-2014", вывод 34 проектов на полную мощность, ввод в эксплуатацию 63 проектов. Намерены продолжить работу по привлечению по более низкой ставке денежных ресурсов банков второго уровня и внешних банков для финансирования проектов не из Национального фонда. Также будем продолжать наше сотрудничество с Национальной палатой предпринимателей, партией "Нур Отан" для обеспечения большей прозрачности работы компании.

– Чего хотелось бы пожелать сельхозтоваропроизводителям?

– Верить в свои силы, ставить перед собой задачи и приступать к их реализации. Практика показывает, что агробизнесом можно заниматься успешно, тем более с помощью инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые сегодня предлагает АО "КазАгроФинанс".