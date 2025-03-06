Подписан меморандум о сотрудничестве ТОО «Қазақ газеттері» и НАО «Фонд Отандастар»
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Бек Нигметов
Как отметил генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы, газета «Egemen Qazaqstan», которая не так давно вместе с «Казахстанской правдой» отметила свое 105-летие, на протяжении всей своей истории не теряла связь с соотечественниками, проживающими за пределами Казахстана. Оказывала им информационную помощь и содействие в вопросах организации переезда на историческую родину, рассказывала об отдельных судьбах этих людей, принимала участие в культурном обмене между исторической родиной и казахскими диаспорами.