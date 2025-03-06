Подписан меморандум о сотрудничестве ТОО «Қазақ газеттері» и НАО «Фонд Отандастар»

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Бек Нигметов

Как отметил генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы, газета «Egemen Qazaqstan», которая не так давно вместе с «Казахстанской правдой» отметила свое 105-летие, на протяжении всей своей истории не теряла связь с соотечественниками, проживающими за пределами Казахстана. Оказывала им информационную помощь и содействие в вопросах организации переезда на историческую родину, рассказывала об отдельных судьбах этих людей, принимала участие в культурном обмене между исторической родиной и казахскими диаспорами.

фото Игоря Бургандинова

По мнению Дихана Қамзабекұлы, подписание меморандума с НАО «Фонд Отандас­тар» открывает для ТОО «Қазақ газеттері», объединившего под своим крылом 11 газет и журналов страны, хорошие возможности для донесения печатных изданий до казахов, проживающих за рубежом. Это обязательно укрепит связь этнических казахов со своей исторической родиной, поможет сохранению ими национальной идентичности, а также популяризации казахстанской прессы.

По словам президента НАО «Фонд Отандастар» Данияра Кадырова, посетив в минувшем году десять стран мира, он убедился в том, что у наших соотечественников, проживающих вдали от исторической родины, есть спрос на информацию, печатные издания из Казахстана. Кроме того, «Фонд Отандастар» заинтересован в публикациях на страницах главных печатных изданий страны – в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» – материалов на темы, связанные с соотечественниками за рубежом, в проведении совместных мероприятий.

Эти цели и отражают положения подписанного меморандума. В частности, документом предусмотрены взаимодействие сторон и их долгосрочное сотрудничество, подготовка и распространение информацион­ных материалов для казахской диаспоры, а также реализация совместных проектов в сфере информирования соотечественников за рубежом путем обмена научно-практическим опытом и знаниями.

Стороны определили следую­щие сферы сотрудничества: организация стажировок и программ обмена опытом для журналис­тов, экспертов и творческих работников в сферах, представляющих общий интерес; проведение совместных экспедиций, интервью и репортажей с целью укрепления культурных, деловых и научных связей между Казахстаном и зарубежными казахскими общинами; участие сторон в научно-методических конференциях; проведение совместных журналистских конкурсов, тренингов и мастер-классов; совершенствование механизмов доставки и распространения казахскоязычных изданий среди казахов за рубежом, в том числе повышение их доступности в цифровом формате.

Миссией НАО «Фонд Отандастар» является консолидация казахов всего мира вокруг исторической родины. Его главные цели – сохранение национальной идентичности, формирование нации сильных и ответственных людей, поддержка соотечественников за рубежом, содействие адаптации прибывших в Казахстан граждан.

#сотрудничество #меморандум #Қазақ газеттері #Фонд Отандастар

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