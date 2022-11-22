Подпольный алкогольный цех ликвидировали в Костанае

Цех действовал в частном доме по улице Титова.

Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП ДП Костанайской области провели спецоперацию по ликвидации подпольного цеха для изготовления алкоголя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Костанае по улице Жамбула были задержаны две ГАЗели с более 150 ящиками алкогольной продукции.

В дальнейшем, по улице Титова в частном доме полицейские выявили цех по изготовлению алкогольной продукции. В доме было обнаружено 400 литров спирта и более 2,5 тысяч пустых бутылок, предназначенных для разлива алкоголя.

Кроме того, было заготовлено более 5 тысяч крышек, 3 спиртометра, емкость – 450 литров, с разбавленным спиртом, мерная колба и другое оборудование.

Данный факт зарегистрирован и передан по подследственности в Департамент экономических расследований по Костанайской области.