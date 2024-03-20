Хакер похитил со счетов компании 63 млн тенге в Караганде

Правоохранители задержали злоумышленника, который обманным путем совершил кражу денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, в полицию поступило заявление 58-летней жительницы города. Женщина является директором одного из ТОО. Она просила принять меры в отношении неизвестного гражданина, который используя информационные технологии, похитил со счета ТОО деньги. Сумма ущерба составила 63 млн тенге.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство – компьютерная техника. Была установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.