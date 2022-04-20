Погасить задолженность

Более 400 млн тенге петропавловский «Коммунхоз» задолжал предпринимателям. Жалобы деловых людей на действия (и бездействие) местных исполнительных органов выслушал в Петропавловске уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов.

Бизнесмен Мурат Карбузов пожаловался на ГКП «Коммунхоз», которое не исполняет свои договорные обязательства и задолжало 2 160 тыс. тенге.

Заместитель директора Северо-Казахстанской областной палаты предпринимателей Женис Казиев указал на то, что подобная ситуация сложилась и по договорным отношениям «Коммунхоза» с другими предпринимателями.

– Против этого коммунального предприятия возбуждено 18 исполнительных производств, общая задолженность перед субъектами бизнеса составляет более 400 миллионов тенге, – сказал Женис Казиев.

Бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов рекомендовал местным исполнительным органам и бюджетной комиссии предусмотреть средства на погашение задолженности перед предпринимателями во время очередной корректировки бюджета. Кроме того, он поручил начать судебное производство по взысканию с ГКП задолженности в 400 млн тенге.