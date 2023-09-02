Погода в Казахстане в сентябре

Культура и общество
132
Аманжолова Айман
[email protected]

Прогноз погоды в сентябре в Казахстане опубликовал Казгидромет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: kazpravda.kz

В этом году осень наступит в календарные сроки. В первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами сильные, порывистый ветер, гроза, град, пониженный фон температуры воздуха.

В горных районах юго-востока страны ночью осадки возможны в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивый характер погоды обусловлен глубоким циклоном, во власти которого оказалась большая часть республики.

А в западных регионах с повышением атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков. В начале месяца на западе, затем на северо-западе РК прогнозируется повышение температуры воздуха:

на западе республики ночью от +7+18°С до +13+22°С, днем от 23+30°С до +28+35°С;

на северо-западе (Костанайская область), севере страны ночью от +2+10°С до +10+18°С, днем от +10+18°С до +20+25°С.

В Актюбинской области потеплеет ночью от +3+13°С до +10+18°С, днем от +17+25°С до +20+28°С.

В центральных, южных регионах Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха:

в центральных регионах ночью от +7+15°С до +5+10°С, днем от +15+23°С до +20+28°С;

на юге страны - ночью от +5+15°С до +10+18°С, днем от +17+27°С до +23+30°С;

на юго-востоке республики ночью от +8+15°С до +2+10°С, днем от +21+28°С до +17+23°С, в горных районах от +10°С до +20°С.

На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5+15°С до +2+10°С, днем колебание от +20+27°С до +17+22°С, в горных районах от +15°С до +12°С.

Во второй и третьей декадах сентября в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до 0,+5°С, возможны заморозки до 3 градусов, днем от +18+27°С до +10+15°С. 

В южной половине страны значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться днем от +20+25°С до +28+33°С;

В целом средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории республики, выше нормы на 1° - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – на юго-западе, в центре, на юге и юго-востоке Казахстана.

#казахстан #погода #прогноз #жара #прохлада #осень #сентябрь

Популярное

Все
Strong speech – сильная речь
В интересах Человека труда
По новым коридорам кооперации
Перспектива на века
Селу – опережающее развитие
Геологии – комплексное реформирование
Ожидаемое решение
«Молочный» опыт СКО
Вперед, за знаниями!
Золотой мост дружбы
Недорого и комфортно
С днем рождения, Марин!
Ташкент увозит Кубок Казахстана
Конкретные цели, четкие результаты
Указ Президента Республики Казахстан
Роковая электромясорубка
Распоряжение Главы государства
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Главы государства
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Акима Павлодара освободят от должности
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде
Т. Дуйсенова провела встречу по вопросам госполитики в религиозной сфере
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев проводил Рахмона в аэропорту
Президенты Токаев и Рахмон посетили Офис цифрового правительства
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Как выучить язык и обрести друзей
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима

Читайте также

Победителей регионального этапа конкурса "Енбек жолы" опред…
Осенняя призывная кампания стартовала в Казахстане
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Акимат после проверки антикора расхотел покупать за 18 млн …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]