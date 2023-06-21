Пока вы соберетесь, зима наступит – Кошанов главе Минэнерго

Мажилис, Энергетика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Депутаты Мажилиса возмущены тем, что министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев с момента возникновения проблем с теплоснабжением регионов ни разу не выехал туда с проверкой, сообщает Kazpravda.kz.

Скриншот с видео пресс-службы Мажилиса

«Алмасадам Саткалиев уже 3 месяца как назначен министром энергетики, и ранее он в этой сфере работал, знает ситуацию в сфере, в министерстве, но ни один проблемный город не посетил. Президент посещает, депутаты посещают, а министр энергетики не был ни в Экибастузе, ни в Риддере, ни в Темиртау, ни в Кентау, ни в Аркалыке, даже в Астане не был на ТЭЦ-3. Тогда как он работает? Работа министра энергетики не выполняется, сидя в кабинете, надо ногами обходить, руками прощупать все (перевод с казахского языка – прим. авт.)», – высказал возмущение депутат Едиль Жанбыршин на пленарном заседании Мажилиса.

В ответ министр Саткалиев привел данные карты ремонта ТЭЦ в стране и сказал, что ведомство ждет начала ремонтов на ТЭЦ страны, однако, такой ответ депутатов не удовлетворил

«Пока вы соберетесь, уже зима наступит. Зачем нам график показываете? Вы расскажите, где Вы были, и какова там ситуация. Конкретный вопрос был. В каких городах есть риски срыва отопительного сезона?» – спросил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

По информации главы Минэнерго, риски есть по ТЭЦ городов Риддера и Текели, Семипалатинской ТЭЦ-1, Шахтинской ТЭЦ, Павлодарской ТЭЦ-2, Шымкентской ТЭЦ-3, МАЭК-Казатомпром (ТЭЦ-2), Жезказганской ТЭЦ, Петропавловской ТЭЦ-2. 

«Эти объекты, по которым объективно необходим непосредственный контроль министерства, который мы планируем осуществлять», – отчитался Саткалиев.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов обратил внимание министра на необходимость посещения проблемных участков в стране.

«Президент посещает вне зависимости от того, начались там ремонтные работы или нет, сам посещает все объекты теплоэнергоцентрали, котельные, где есть проблемы, в проблемных городах. А вы пока только разработали график», – осуждающе сказал спикер.

 

#мажилис #Парламент #Кошанов #Саткалиев #Минэнерго #критика

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