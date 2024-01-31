Показательный суд прошел в Акмолинской области в отношении домашнего агрессора

Общество
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 Мужчина арестован на 15 суток

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сандыктауский районный суд Акмолинской области рассмотрел дело по бытовому насилию, передает Kazpravda.kz

Как сообщили в суде, пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой, ударил ее кулаком в лицо и по голове, причинив ей легкий вред здоровью. Постановлением суда ему назначен арест на 15 суток, с установлением особых требований к его поведению на 3 месяца.

«Суд, с целью предупреждения и предотвращения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, провел показательный судебный процесс, на который приглашены лица, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности по аналогичным правонарушениям», - говорится в сообщении.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan высказался за укрепление принципа «закон и порядок», четко и однозначно заявив, что поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. При этом он отметил, что законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе нет полного неприятия, нулевой терпимости к любым формам агрессии и насилия.

#суд #Акмолинская область #агрессор

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