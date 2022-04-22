"Покупал сладости и караулил у школы": 60-летний иностранец преследовал третьеклассницу в Актобе

В ужасе пребывают родители учеников актюбинской школы-гимназии после случая с неизвестным, который преследовал третьеклассницу по дороге на занятия, купил ей сладости, а потом караулил ее после уроков. История встревожила весь город, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Cообщение появилось накануне в социальных сетях. Информация о ЧП возле школы-гимназии №2 моментально разлетелась по родительским чатам. Возмущенные мамы и папы потребовали наказать преследователя.

Директор школы подтвердила, что незнакомец преследовал третьеклассницу до самой школы, а после уроков вновь вернулся в школьный двор. Говорит, учителя сразу заподозрили неладное.

"Учитель английского языка, заговорив с этим мужчиной в школьном дворе, выявила, что он не является родителем и вызвала родителей ученицы, потому что было названо её имя, мы сразу её определили. Также выпустили приказ об усилении контроля, как со стороны классных руководителей, так и со стороны родителей", - рассказала директор школы-гимназии №2 Сания Данишева.

Родители девочки написали заявление в полицию. Выяснилось, что подозреваемый - гражданин Германии. Семь лет он незаконно проживал в Казахстане. Стражам порядка он рассказал свою версию произошедшего. Мол, конфеты девочке он купил в день памяти своего отца, а в школу пошёл, чтобы подарить ей свои картины.

В полиции возбудили дело по двум статьям административного кодекса.

"На мужчину 1961 года рождения по фактам приставания в общественном месте к несовершеннолетней и за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан возбуждено административное производство по статье 449 и статье 517 КоАП РК, для дальнейшего направления в судебные органы", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

После принятия судебного решения подозреваемого намерены выдворить из страны, добавили в полиции.