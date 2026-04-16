Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Закон и Порядок
9
Дана Аменова
специальный корреспондент

Злоумышленник обманным путем получил от доверительницы 31 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В феврале текущего года при координации прокуратуры области сотрудники Департамента КНБ задержали адвоката коллегии адвокатов области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что он путем обмана ввел в заблуждение доверительницу и путем уговора склонил ее на передачу денежного вознаграждения для решения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении ее сына, которые якобы намеревался передать должностным лицам.

В результате преступных действий адвокат обманным путем получил от доверительницы деньги в размере 31 млн тенге.

«В Жезказганском городском суде адвоката осудили на 6 лет лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью юридического консультанта сроком на 5 лет»,  проинформировали в областном надзорном органе.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.

#суд #мошенничество #прокуратура #адвокат #область Ұлытау

