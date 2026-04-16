Ветеринары помогали ОПГ легализовать похищенный скот в ЗКО

Закон и Порядок
138
Дана Аменова
специальный корреспондент

Данный случай является показательным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проекта «Қауіпсіз өңір» по инициативе прокуратуры ЗКО в регионе проводится системная работа, направленная на профилактику скотокрадства и защиту прав сельхозпроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

При координации прокуратуры путем дачи указаний и инициирования негласных следственных действий, пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся длительное время хищением скота на территории области.

«В ходе следствия было установлено, что члены ОПГ, в состав которого входили ветеринарные врачи, организовали схему сбыта краденого скота способом их легализации через базу данных. Подозреваемые взяты под стражу и активно содействуют следствию», – говорится в информации.

Там же отметили, что данный случай является показательным и свидетельствует о неотвратимости наказания за совершение подобных преступлений.

Согласно ст.201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.

#ЗКО #ОПГ #прокуратура #легализация #скот #ветеринары

