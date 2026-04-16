Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы по созданию и развитию интенсивных яблоневых садов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В рамках программы «Возведение интенсивных яблоневых садов под ключ» осуществлялось финансирование проектов через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».



Основной целью программы являлось предоставление сельхозучастков с готовой инфраструктурой в лизинг субъектам предпринимательства. По версии следствия, бывший председатель правления Фонда Омаров Ж.Д. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО «Green Mart Kazakhstan».

«Закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур – преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась. Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приёма-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств. В результате государству был причинён ущерб на сумму более 430 млн тенге», – говорится в публикации.

Кроме того, дополнительно установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса.



Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесённых затрат.

В результате на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 327 млн тенге.



Однако фактически на указанные цели направлено лишь около 20% от общей суммы, тогда как оставшаяся часть — свыше 250 млн тенге — обналичена через доверенных лиц и использована не по целевому назначению.

«С санкции суда наложен арест на земельные участки площадью 108 га стоимостью свыше 1 млрд тенге. Подозреваемый Омаров Ж.Д. помещен под стражу. Уголовное дело направлено в суд», – сказано в информации.

Напомним, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Р.Б Сазынбек к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.