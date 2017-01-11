Статьи Политическое Обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций

Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира



С 1 января 2017 года Республика Казахстан приступила к работе в Совете Безо­пасности Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве непостоянного члена на предстоящий двухлетний период.



Казахстан благодарен всем государствам – членам ООН, поддержавшим его кандидатуру. Избрание нашего государства в Совет Безопасности мы рассматриваем как свою высокую ответственность и доверие мирового сообщества к нашей стране и ее миролюбивой политике, к казахстанским инициативам и предложениям по укреплению роли ООН в обеспечении мира и безопасности на планете.



Приветствуем начало работы с 1 января 2017 года нового Генерального секретаря ООН господина Антониу Гутерриша. Казахстан всецело разделяет и поддерживает его видение, приоритеты и благородные усилия, полностью соотносящиеся с теми идеалами и принципами, которые Казахстан будет отстаивать в Совете.



2 марта 2017 гoдa исполнится 25 лет членству Республики Казахстан в ООН.



В течение четверти века наша страна демонстрировала полную приверженность целям и задачам Устава ООН, нормам и принципам международного права.



Казахстан в Совете будет работать по всей его повестке объективно и непредвзято, исходя из первоочередной важности сохранения и укрепления мира и безопас­ности. Мы намерены сотрудничать со всеми членами Совета Безопасности на равноправной основе, способствовать достижению компромисса и формированию консенсуса в целях укрепления международного мира и безопасности.



Будем всемерно содействовать восстановлению и развитию взаимодействия, укреплению доверия между всеми государствами – членами ООН и прежде всего между постоянными членами Совета.



Наша страна будет конструктивно взаимодействовать с Советом Безопасности и его вспомогательными органами, а также с Секретариатом ООН и его соответствующими подразделениями по всем вопросам повестки дня Совета.



Будем стремиться укрепить среди государств – членов Совета Безопасности понимание важности создания обновленной, соответствующей XXI веку модели взаимоотношений государств, при которой формируется коллективная ответственность за решение глобальных и региональных вызовов.



Исходя из таких принципов своей миссии во время работы в Совете, Казахстан ставит перед собой следующие приоритеты.



ПЕРВОЕ. Для Казахстана, первого в мире закрывшего четверть века назад Семипалатинский испытательный ядерный полигон и ликвидировавшего мощнейший ядерный арсенал, важнейшим вопросом выживания человечества является достижение мира, свободного от ядерного оружия.



Мы намерены продолжить консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия через последовательное упрочение и расширение режима нераспространения, а также неукоснительное выполнение резолюции Совета Безопасности 1540.



Приветствуя достижение соглашений по иранской ядерной программе и их реализацию, Казахстан будет выступать за их модельное применение во всех аналогичных ситуациях и кризисах. В этом плане мы готовы к активной работе с координатором Совета по его резолюции 2231.



Важной задачей в этом контексте Респуб­лика Казахстан также видит скорейшее и конструктивное решение проблемы ядерного оружия на Корейском полу­острове, выступая за безотлагательное возобновление многостороннего переговорного процесса по данному вопросу.



В идеале Казахстан призывает все государства – члены ООН, особенно постоянных членов Совета Безопасности, избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году.



ВТОРОЕ. Усилия Казахстана в Совете Безо­пасности будут направлены на всемерное создание условий для предотвращения и полного устранения угрозы глобальной войны через снижение степени военного противостояния на глобальном и региональном уровнях.



Убеждены, что достижение мира и отказ от войн как от средства урегулирования межгосударственных проблем является центральным вопросом выживания человечества в XXI веке. В этом плане Казахстан намерен продвигать реализацию моего Манифеста «Мир. XXI век», который содержит алгоритм совместных действий по прекращению конфликтов и насилия.



Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира.



Во время работы в Совете мы намерены внести посильный вклад в мирное урегулирование палестино-израильского противостояния, конфликтов на Ближнем Востоке, Афганистане, на пространстве СНГ, деэскалацию напряженности на Корейском полуострове, разрешение кризисов в Африке и Азии.



ТРЕТЬЕ. Казахстан является первым государством Центральной Азии, избранным в Совет Безопасности ООН.



Мы намерены активно работать по продвижению интересов всех государств нашего региона по обеспечению его стабильности и безопасности, эффективному противодействию региональным вызовам и угрозам, укреплению сотрудничества и содействию его росту и развитию.



Мы убеждены, что в Центральной Азии может быть сформирована и апробирована модель региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития на основе гармоничного сочетания интересов всех заинтересованных стран.



Намерены во время своего председательства в Совете инициировать широкие, сбалансированные, содержательные и результативные дискуссии по ситуации в Афганистане и мерам по укреплению мира, безопасности и развития в Цент­ральной Азии, а также принятие по их итогам специального документа.



Выступаем за скорейшее возвращение к мирной жизни Афганистана, оказание этой стране разносторонней помощи в экономическом и социальном развитии, в противодействии угрозам миру и безопас­ности, укреплении потенциала страны. Мы готовы к целенаправленной работе в качестве председателя Комитета 1988 по Афганистану⁄Талибану.



ЧЕТВЕРТОЕ. Международный терроризм и насильственный экстремизм являются сегодня одними из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности. Кризис во многих регионах мира обусловлен в первую очередь деятельностью международных террористических группировок. Только совместными усилиями всех государств, международных и региональных организаций и других ключевых партнеров мы можем переломить развивающийся кризис и покончить с этим злом. В этом плане Казахстан также призывает активизировать диалог политических и религиозных лидеров прежде всего в контексте насильственного экстремизма и радикализма.



С этим убеждением Казахстан будет председательствовать в Комитете 1267 Совета Безопасности по ИГИЛ (Даиш) и Аль-Каеде.



Планируем в этом свете предложить государствам – членам ООН и Совета Безопасности ООН разработку Астанинского кодекса поведения при проведении международных антитеррористических операций, который может стать основой для формирования Глобальной антитеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН, которую я предложил создать в своем выступлении на 70-й сессии ГА ООН.



ПЯТОЕ. Достижение устойчивого глобального мира невозможно без достижения полного мира и безопасности в Африке.



В качестве государства – наблюдателя Африканского союза и председателя Комитета Совета Безопасности по Сомали⁄Эритрее Казахстан будет вносить вклад в международные усилия по национальному примирению и восстановлению мира как в регионе Африканского рога, так и на всем континенте.



ШЕСТОЕ. Убеждены, что, только обеспечив неразрывность связи между миром, безопасностью и развитием (security-development nexus), мы сможем согласованно осуществлять комплексные действия по достижению долгосрочной стабильности и устойчивого мира. В основе такой связи должны лежать совместные меры по предотвращению войн и конфликтов, защите прав человека, реализации Целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, в том числе через выполнение всеми странами-членами своих обязательств в рамках Парижского соглашения по изменению климата.



Казахстан продолжит вносить свой практический вклад в достижение устойчивого развития. Одним из таких шагов является проведение летом 2017 года в Астане специализированной международной выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего», направленной на развитие устойчивой энергии и минимизацию последствий от изменения климата – этих важных компонентов превентивной дипломатии.



СЕДЬМОЕ. В ходе работы в Совете Безо­пасности ООН Казахстан будет поддерживать разработку и принятие решений, направленных на адаптацию Совета и всей системы ООН к угрозам и вызовам человечеству в XXI веке и повышение роли Всемирной Организации в мировых делах.



ООН, как и другие глобальные структуры послевоенного времени, должны быть приведены в соответствие высоким требованиям XXI века.



Казахстан будет прилагать усилия для расширения сотрудничества между всеми региональными организациями коллективной безопасности Европы и Америки, Азии и Африки.



В целях консолидации усилий и формирования коллективной политической воли по укреплению глобальной и регио­нальной безопасности и стабильности, обеспечения истинного доверия между государствами предлагаем проводить один раз в год или два года заседания Совета Безопасности на уровне глав государств и правительств стран – членов Совета.



Цели и задачи, изложенные в данном Политическом обращении, являются политическими приоритетами и практическими компонентами работы Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безо­пасности ООН в 2017–2018 годах.



Казахстан настроен работать в Совете со всеми странами-членами по указанным приоритетным направлениям открыто, объективно и без политической конъюнктуры, ответственно, взвешенно и конструктивно.



Казахстан рассчитывает на поддержку со стороны партнеров своих инициатив по достижению важной цели – сделать мир в ХХI веке безопасным, справедливым и процветающим.

