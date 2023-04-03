Убийство 33-летней давности "повесили" на покойника полицейские в Костанайской области

В отношении виновных сотрудников инициирован вопрос о привлечении к ответственности.

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В Генеральной прокуратуре РК сообщили об отмене всех решений по делу убийства женщины в Костанайской области из-за фиктивных доказательств вины, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации ведомства, 33 года назад в Федоровском районе убили женщину. Раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось и дело «ушло» в архив.

Через 32 года полиция района отчиталась об установлении убийцы и завершении расследования. Виновным был признан некий «Ж» на основании его явки с повинной.

Однако, как установлено прокуратурой, «Ж» умер за 5 лет до того, как он явился якобы с повинной.

«Сотрудники полиции для повышения показателей раскрываемости преступности, нарушили основные принципы уголовного законодательства», – отметили в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура отменила все процессуальные решения о признании «Ж» виновным и поручила организацию расследования другому органу.

«В отношении виновных сотрудников инициирован вопрос о привлечении к ответственности», – добавили в ведомстве.