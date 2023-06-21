Полицейский продавал "помощь" с экзаменом на водительские права в Акмолинской области

Инспектора патрульной полиции и его пособника осудили за мошенничество в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Аккольского районного суда.

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Инспектор патрульной полиции У. вместе с безработным К. сумели обмануть трех человек А., Г. и Б., обещая им помочь при сдаче экзамена на водительское удостоверение. После получения денег за свои «услуги» подсудимые направили потерпевших в спецЦОН, где им якобы помогут сдать экзамены. Однако на деле одна жертва обмана сдала экзамен сама, двое других не добрали баллов.

Ущерб А. составил 165 тысяч тенге, Г. – 250 тысяч тенге, Б. – 350 тысяч тенге. Деньги им теперь уже экс-полицейский и пособник вернули полностью.

Подсудимые вину признали. Кроме того, их вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-видеофонографических экспертиз, выписками со счета Kaspi Bank, протоколами осмотра сотового телефона У., где обнаружена переписка.

Суд приговорил У. к 3 годам лишения свободы. Кроме того, мужчина остался без звания старший лейтенант полиции и больше не сможет занимать должности на государственной службе.

К. назначено 4 года ограничения свободы, установлен пробационный контроль.

Приговор не вступил в силу.