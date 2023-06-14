Информацию об изнасиловании 5-летней девочки прокомментировала полиция ВКО

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали слухи о надругательстве над 5-летней девочкой, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По словам местных жителей, накануне в поселке Глубоковского района мужчина якобы надругался на 5-летней девочкой, а потом скрылся. Эта информация быстро распространилась в местных пабликах в соцсетях и мессенджерах.

«По данному факту лицо, совершившее уголовное правонарушение, задержано и водворено в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия в рамках досудебного расследования. Назначены судебные экспертизы», – отметили в Департаменте полиции ВКО.