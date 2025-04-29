Фото: Сенат РК / А. Байжуманов

В мероприятии приняли участие парламентарии, ученые, общественные деятели, а также депутат Сената, академик Национальной академии наук РК, доктор химических наук, профессор Алтынбек Нухулы.

В издание вошли научные труды ученого за период с 1923 по 1963 годы. А именно, монографии, статьи, геологоразведочные отчёты, карты и научно-технические проекты, систематизированные по темам и оформленные в соответствии с современными научными стандартами.

В своем выступлении Алтынбек Нухулы подчеркнул, что 10-томное собрание сочинений Каныша Сатпаева представляет собой не только отражение научного пути великого ученого, но и важнейший вклад в формирование национального самосознания. По словам сенатора, труды Сатпаева отличаются глубиной мысли, стратегическим видением и безграничной преданностью Родине.

Презентация собрала широкую аудиторию и стала важным событием в научной и общественной жизни страны. Участники отметили, что новое издание откроет широкие горизонты для будущих поколений ученых и станет стимулом для развития научных исследований в Казахстане.