Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере библиотечного дела

В ходе стажировки участники ознакомились с опытом работы местных библиотек и образовательных учреждений

Фото: МКИ

В рамках программы по развитию культурно-образовательного сотрудничества между Казахстаном и Турцией сотрудники и читатели Нацбиблиотеки РК прошли профессиональную стажировку в библиотеках городов Ризе и Трабзон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В ходе стажировки участники ознакомились с опытом работы местных библиотек и образовательных учреждений, а также посетили культурные и исторические объекты региона. Программа позволила делегатам расширить профессиональные знания, укрепить языковые навыки и наладить новые профессиональные контакты.





По завершении стажировки библиотеки Казахстана и Турции выразили готовность продолжить сотрудничество, расширять профессиональный обмен и развивать совместные инициативы в культурно-образовательной сфере.