Свыше миллиона казахстанцев объединит книжный марафон

Литература

Каждый участник сможет прочитать до 15 книг из рекомендованного списка, включающего более 300 произведений. Ожидается, что в общей сложности проект позволит сформировать до 15 миллионов книжных прочтений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При поддержке Министерства культуры и информации РК Фонд развития креативных индустрий и общественный фонд «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на поддержку национальной литературы, расширение читательской аудитории и развитие отечественной книжной индустрии, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минкультуры, инициатива реализуется в рамках исполнения Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации» и станет одним из ключевых проектов по продвижению чтения в стране.

Одним из ключевых совместных проектов станет республиканский марафон «Кітап оқитын ұлт». Уже в этом году к нему планируется привлечь свыше одного миллиона казахстанцев. Каждый участник сможет прочитать до 15 книг из рекомендованного списка, включающего более 300 произведений на казахском и русском языках. Ожидается, что в общей сложности проект позволит сформировать до 15 миллионов книжных прочтений.

Подписанный меморандум предусматривает проведение форумов, фестивалей, книжных выставок, творческих встреч, лекций, семинаров и других культурно-просветительских мероприятий. Они будут способствовать популяризации чтения, поддержке отечественных авторов, издательств и книжной отрасли, а также укреплению связи литературы с креативными индустриями.

#марафон #книги #литература #чтение

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