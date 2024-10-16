Полный цикл производства мебели запущен в Костанае

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Валентина Мелехова

Мебельный цех «Nova Mebel» – не новичок на рынке. Предприятие работает уже больше десяти лет, изготавливая мебель, начиная с эконом-класса и заканчивая премиум-сегментом. При этом, как утверждает руководство компании, твердо встать на ноги им помогла государственная поддержка.

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За последние четыре года предприятие уже трижды брало кредит по минимальной процентной ставке, что позволило снизить залоговую нагрузку, увеличить производственную мощность, но главное – повысить качество изготавливаемой мебели.

Свой первый заем предприя­тие получило в 2021-м на пополнение оборотных средств. Деньги пошли на закуп расходных материалов. Через год взяли еще один кредит – уже на приобретение современного оборудования. В 2023-м компания вновь воспользовалась мерами господдержки в виде субсидирования процент­ной ставки и закупила еще четыре новых станка.

По всем трем займам предпринимателю предоставлена гарантия фонда «Даму» в размере 85% от суммы кредита.

– Раньше из-за отсутствия спецоборудования мы зависели от других компаний. Приходилось обращаться к посредникам – заказывали у них распил, изготовление корпуса, кромковку, что, конечно же, отнимало кучу времени. Сейчас вышли на полный цикл производства – все делаем сами. Это существенно сократило сроки изготовления. Допустим, корпус для кухни посредники изготавливали за 14 дней, мы укладываемся в пять. К тому же компании, обслуживающие мебельщиков, не дают должного качества. Взять тот же клей. У каждого дома есть мебель, и многие замечали, что некоторые элементы часто отклеиваются. Сейчас у нас нет такой проблемы. Мы подбираем качественный клей и не экономим его, поэтому наши изделия очень прочные, – утверждает руководитель ИП «Nova Mebel» Шолпан Иманбаева.

Благодаря государственной поддержке «Nova Mebel» обзавелась офисом и шестью производственными цехами. А ведь начиналось все куда прозаич­нее: четыре человека ютились в съемном помещении в 80 кв. м. Сейчас втрое увеличился штат сотрудников. Впрочем, проблемы с кадрами существуют и по сей день.

– Вообще на рынке сложился дефицит профессиональных специалистов. Таких как, к примеру, сборщики мебели. Их просто нет. Каждый выкручивает­ся как может. Мы ищем, сами обучаем, взращиваем. Другого выхода нет, – говорит Шолпан Иманбаева.

«Nova Mebel» – лишь один из тысячи примеров, когда благодаря мерам государственной поддержки мечты превратились в реальность.

Только с начала этого года фонд «Даму» поддержал 787 проектов в Костанайской области на общую сумму 20,6 млрд тенге.

#Костанай #запуск #мебель #цикл

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