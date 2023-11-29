Полвека с опереттой Статьи 29 ноября 2023 г. 1:00 338 Елена Ульянкина Карагандинский театр музыкальной комедии отметил свой 50-летний юбилей. фото предоставлено театром Празднование юбилея проходило почти два месяца, а его кульминацией стал грандиозный гала-концерт на сцене карагандинского Дворца культуры горняков. Номера подготовили вокалисты, артисты балета и хора, симфонический оркестр, сотрудники театра-студии кукол «Буратино», а также студенты колледжа искусств им. Таттимбета и ученики балетной школы Ballerina. Они подарили зрителям арии графа Рене из оперы «Граф Люксембург» и Фигаро из «Севильского цирюльника», порадовали публику дуэтными номерами из мюзикла «Призрак Оперы» и оперетты «Сильва». Своеобразным приветом из прошлого стали фрагменты из оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер». Именно она стала первым произведением, поставленным 50 лет назад на сцене Театра музыкальной комедии. Премьера состоялась 16 ноября 1973 года. Эта дата и считается днем рождения театра. Сначала он базировался в темиртауском Дворце культуры металлургов. А спустя почти 10 лет артисты переехали в Караганду. Здесь за рекордные 11 месяцев для Театра музкомедии построили новое здание, расположенное за Дворцом культуры горняков. – Помню, как 7 марта 1985 года начальник управления культуры привел меня в это здание, в Красный зал, и представил коллективу, – вспоминает экс-директор Карагандинского театра музыкальной комедии Вениамин Ким. – До этого меня вызвал третий секретарь обкома партии, который курировал культуру, и предложил должность директора в музыкальном театре. Он рассказал, что нынешний руководитель, Евгений Пелещук, болен, его разбил паралич. Он руководит театром из дома, а это не нравится артистам. Знаете, я сначала отказался от должности, потому что у меня не было музыкальных познаний, ведь по образованию я драматический актер и режиссер. Вениамин Ким руководил театром недолго – около двух лет, позже он переехал в Россию и сейчас живет в Москве, где читает лекции студентам и ведет курсы актерского мастерства в нескольких вузах. Несмотря на занятость, Вениамин Филиппович приехал в Караганду на юбилей театра, чтобы поздравить бывших коллег. Еще одним почетным гостем стала солистка Елена Ломоносова. Сейчас она живет и работает в Польше, а до переезда за границу 27 лет прослужила в карагандинской музкомедии. За это время она исполнила десятки партий, в числе которых ария Тоски в одноименной опере Пуччини, Одетты – в «Баядере», Джильды – в «Риголетто», Теодоры – в «Принцессе цирка», Саффи – в «Цыганском бароне». – Театр – это моя жизнь. Она вся прошла в театре. Здесь вырос мой сын, который смотрел все мои спектакли, – говорит Елена Ломоносова и вспоминает один курьезный случай, который произошел с ней на сцене: – Я играю Тоску, а мой партнер, Амантай Ибраев, барона Скарпиа. Как и положено по сценарию, я беру бутафорский нож и убиваю его. Он падает в глубину сцены, что не предполагалось, а я, пятясь назад, задеваю камин и сажусь на него. А это декорация, сделанная из тонкой фанеры, которую, скорее всего, не прибили к полу, потому что на старой сцене обычно декорации не закрепляли. И вот сижу я на камине и думаю: «Елки-палки! Сейчас все рухнет!» Но нет. Отыграла сцену, ушла за кулисы и слышу голос монтировщика: «Слава богу! Первый раз прибили!» О годах, отданных служению в Карагандинском музыкальном театре, вспоминает и его бывший главный дирижер Роман Калошин. Сейчас Роман Александрович руководит оркестром Академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. – У меня о работе в музкомедии остались самые теплые воспоминания. Однажды зимой мы поехали выступать в Темиртау. Ехали на трех автобусах и застряли на трассе, – рассказывает Роман Калошин. – Смотрим на часы и понимаем, что к началу спектакля не успеваем. Звоним в темиртауский ДК и сообщаем, что опаздываем. Подходит время, когда мы уже должны быть на сцене, а мы все еще откапываем свой автобус. Нам звонят из Темиртау и говорят: «Отменять спектакль мы не будем! Зрители вас ждут. Будьте добры, приезжайте!» Это нас всех сильно вдохновило. Мы поднапряглись – и доехали до Темиртау. Опоздали больше чем на час, но публика не разошлась. Вот что значит любить театр и музыку! В торжествах приняли участие бывший директор Фархад Сасыкулов (Москва), артисты балета Ольга Дедик (Санкт-Петербург) и Юрий Щерботкин (Иркутск), вокалистка Елена Ливенцова (Екатеринбург). В числе гостей были солистка филармонии Кокшетау Валерия Болиева, а также солисты алматинского КазНТОБ им. Абая Евгений Шагаров и Серик Аукатов. Все они получили в подарок замечательную книгу, выпущенную в честь 50-летия театра. В ней рассказано о его истории, собраны воспоминания бывших сотрудников, архивные фотографии и пожелания творческих успехов любимому Театру музыкальной комедии. #Караганда #юбилей #театр #комедия