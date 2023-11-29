Полвека с опереттой

Празднование юбилея проходило почти два месяца, а его кульминацией стал грандиозный гала-концерт на сцене карагандинского Дворца культуры горняков. Номера подготовили вокалисты, артисты балета и хора, симфонический оркестр, сотрудники театра-студии кукол «Буратино», а также студенты колледжа искусств им. Таттимбета и ученики балетной школы Ballerina. Они подарили зрителям арии графа Рене из оперы «Граф Люксембург» и Фигаро из «Севильского цирюльника», порадовали публику дуэтными номерами из мюзикла «Призрак Оперы» и оперетты «Сильва».

Своеобразным приветом из прошлого стали фрагменты из оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер». Именно она стала первым произведением, пос­тавленным 50 лет назад на сцене Театра музыкальной комедии. Премьера состоялась 16 ноября 1973 года. Эта дата и считается днем рождения театра. Сначала он базировался в темиртауском Дворце культуры металлургов. А спустя почти 10 лет артисты переехали в Караганду. Здесь за рекордные 11 месяцев для Театра музкомедии построили новое здание, расположенное за Дворцом культуры горняков.

– Помню, как 7 марта 1985 года начальник управления культуры привел меня в это здание, в Крас­ный зал, и представил коллективу, – вспоминает экс-директор Карагандинского театра музыкальной комедии Вениамин Ким. – До этого меня вызвал третий секретарь обкома партии, который курировал культуру, и предложил должность директора в музыкальном театре. Он рассказал, что нынешний руководитель, Евгений Пелещук, болен, его разбил паралич. Он руководит театром из дома, а это не нравится­ артистам. Знаете, я сначала отказался от долж­ности, потому что у меня не было музыкальных познаний, ведь по образованию я драматический актер и режиссер.

Вениамин Ким руководил ­театром недолго – около двух лет, позже он переехал в Россию и сейчас живет в Москве, где читает лекции студентам и ведет курсы актерского мастерства в нескольких вузах. Несмотря на занятость, Вениамин Филиппович приехал в Караганду на юбилей театра, чтобы поздравить бывших коллег.

Еще одним почетным гостем стала солистка Елена Ломоносова. Сейчас она живет и работает в Польше, а до переезда за границу 27 лет прослужила в карагандинской музкомедии. За это время она исполнила десятки партий, в числе которых ария Тоски в одноименной опере Пуччини, Одетты – в «Баядере», Джильды – в «Риголетто», Теодоры – в «Принцессе цирка», Саффи – в «Цыганском бароне».

– Театр – это моя жизнь. Она вся прошла в театре. Здесь вырос мой сын, который смотрел все мои спектакли, – говорит Елена Ломоносова и вспоминает один курьезный случай, который прои­зошел с ней на сцене: – Я играю Тоску, а мой партнер, Амантай Ибраев, барона Скарпиа. Как и положено по сценарию, я беру бутафорский нож и убиваю его. Он падает в глубину сцены, что не предполагалось, а я, пятясь назад, задеваю камин и сажусь на него. А это декорация, сделанная из тонкой фанеры, которую, скорее всего, не прибили к полу, потому что на старой сцене обыч­но декорации не закрепляли. И вот сижу я на камине и думаю: «Елки-палки! Сейчас все рухнет!» Но нет. Отыграла сцену, ушла за кулисы и слышу голос монтировщика: «Слава богу! Первый раз прибили!»

О годах, отданных служению в Карагандинском музыкальном театре, вспоминает и его бывший главный дирижер Роман Калошин. Сейчас Роман Александрович руководит оркестром Академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве.

– У меня о работе в музкомедии остались самые теплые воспоминания. Однажды зимой мы поехали выступать в Темиртау. Ехали на трех автобусах и застряли на трассе, – рассказывает Роман Калошин. – Смотрим на часы и понимаем, что к началу спектакля не успеваем. Звоним в темиртауский ДК и сообщаем, что опаздываем. Подходит время, когда мы уже должны быть на сцене, а мы все еще откапы­ваем свой автобус. Нам звонят из Темиртау и говорят: «Отменять спектакль мы не будем! Зрители вас ждут. Будьте добры, приезжайте!» Это нас всех сильно вдохновило. Мы поднапряглись – и доехали до Темиртау. Опоздали больше чем на час, но публика не разошлась. Вот что значит любить театр и музыку!

В торжествах приняли участие бывший директор Фархад Сасыкулов (Москва), артисты балета Ольга Дедик (Санкт-Петербург) и Юрий Щерботкин (Иркутск), вокалистка Елена Ливенцова (Екатеринбург). В числе гостей были солистка филармонии Кокшетау Валерия Болиева, а также солисты алматинского КазНТОБ им. Абая Евгений Шагаров и Серик Аукатов. Все они получили в подарок замечательную книгу, выпущенную в честь 50-летия театра. В ней рассказано о его истории, собраны воспоминания бывших сотрудников, архивные фотографии и пожелания творческих успехов любимому Театру музыкальной комедии.