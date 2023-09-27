Полвека творчества

Карагандинский театр музыкальной комедии можно без преу­величения назвать уникальным культурным брендом региона. Он единственный в нашей стране радует зрителей постановками в таких жанрах, как оперетта и мюзикл. За 50 лет здесь прошло более 300 премьер, в числе которых «Сильва» Кальмана, «Летучая мышь» Штрауса, «Веселая вдова» Легара, «Труффальдино из Бергамо» Колкера, «Алые паруса» Дунаевского.

А начиналось все в 1973 году в маленьком городке Темиртау, который благодаря строительству Казахстанской Магнитки был известен на всю страну. Его население росло, а культурных заведений не хватало, поэтому по многочисленным просьбам металлургов при местном Доме культуры организовали театр музыкальной комедии.

Его первым руководителем был заслуженный деятель культуры КазССР Евгений Пелещук. Он пользовался большим авторитетом у коллег и был вхож в кабинеты высоких чиновников. Евгений Пелещук был известен им как экс-директор Русского театра драмы и организатор Карагандинской телестудии. Первый коллектив театра музкомедии был интернациональным. Должность главного режиссера занимал Вадим Григорьев, балетмейстера – Анатолий Гаевой, дирижера – Павел Ключко, концертмейстера оркестра – Абрам Мендельштам, художника-постановщика – Малик Байкенов. Они приехали в Темиртау из разных уголков СССР.

«Мне стало известно, что в штатном расписании из 170 человек в наличии только четверо – директор, бухгалтер, шофер и главный дирижер, работавший ранее хормейстером в Оренбургском театре музкомедии, – писал в своих воспоминаниях бывший главный режиссер театра музкомедии Вадим Григорьев, который приехал в Казахстан из Хабаровска. – Я пообещал Пелещуку привезти с собой хороших артистов. Мы с женой, Ниной Желенковой, были тогда молоды, легки на подъем. Многие наши друзья с большим энтузиазмом откликнулись на предложение поехать на новое место. Всех нас поднимала и вдохновляла идея создания нового театрального коллектива. Не побоюсь пафос­ных слов, это была наша Целина, наша Магнитка, наш БАМ».

Артисты тоже были приезжими. Имидж молодого музыкального театра создавали заслуженная артистка РСФСР Нина Симонова, народный артист РСФСР Игорь Войнаровский, заслуженные артисты Казахстана Борис Каркач, Владимир Сухов, Валентин Воробьев и Иван Трунов. Первой их постановкой стала оперетта Дунаевского «Вольный ветер». Через год вышли музыкальная комедия «Не прячь улыбку!» Гаджиева и сказка «Пеппи Длинныйчулок» Дашкевича.

– Наш первый состав можно назвать уникальным. Он ковался на просторах всего Советского Союза, – отмечает директор театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Сегодня же в наш коллектив входят отечественные специалисты, которых мы готовим самостоятельно на базе Карагандинского колледжа имени Таттимбета. Сейчас в штате театра около 360 человек. Если в советский период он соз­давался как моноколлектив, то теперь мы расширили свою нап­равленность. В нашем составе находятся театр-студия «Буратино», студия ростовых кукол, детская балетная и театраль­ная студии.

Товарно-культурные отношения

В Темиртау театр музыкальной комедии проработал около десяти лет. В начале 1980-х коллектив переехал в Караганду, где для него построили новое здание в центре города, за Дворцом культуры горняков. Их соединил специально спроектированный переход. Театр располагается здесь до сих пор.

«Это нелепое сооружение никак не вписывалось в единый архитектурный ансамбль Дворца культуры горняков, – вспоминал позднее Вадим Григорьев. – Зато в нем довольно удобно размес­тился наш театр. Здесь были репетиционные помещения, гримерные, кабинеты, производственные цеха и даже сцена-эстрада с миниатюрным зрительным залом в виде амфитеатра. Но полноценно готовить и играть спектакли мы могли только на основной сцене дворца. Таким образом, дом-пристройка стал комфортабельным закулисьем, но не театром».

В этом здании артисты пережили и перестройку, и тяжелые 90-е годы, когда им, как большинству казахстанцев, месяцами не выдавали зарплату. Это испытание выдержали не все. Одни уехали на историческую родину в Россию, Германию и Израиль, другие временно подались в бизнес, третьи вовсе ушли из профессии.

– Это был период безденежья и шатания, – рассказывает Амантай Ибраев. – Помню, мне тогда пришлось подрабатывать грузчиком, вагоны разгружал, чтобы семью кормить, к тому времени у меня уже был маленький сын. Мы давали частные концерты. Помню, как выступал с камерным оркестром на маслозаводе. Нам вместо денег выдали майонез. Мы его потом меняли на другие продукты – колбасу, сахар, сгущенку. Не скрою, у меня в то время возникали мысли о смене профессии...

Амантай Темирбаевич остался верен своему театру, о чем ни капельки не жалеет. Три года он служил в качестве солиста, затем его назначили сначала заместителем директора, а потом и первым руководителем. К тому времени театр музыкальной комедии остро нуждался в артистах, и новый директор вплотную занялся набором сотрудников. Театр нужно было поднимать.

Артистка Елена Филинкова стала одной из тех, кого Амантай Ибраев «рекрутировал» в свою труппу. Она только окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы и искала работу.

– Осенью 1997 года мы с Амантаем встретились на крыльце нашей консерватории, – рассказывает Елена Филинкова. – Он спросил: «Ленуся, как у тебя дела? Чем занимаешься?» Я ответила, что ищу работу, но ни в театр оперы и балета, ни на кафедру консерватории меня не берут. А он мне говорит: «Давай, поехали в Караганду!» Я тогда засомневалась в своих силах: ведь я окончила консерваторию, а опера и оперетта – это разные вещи. Вдруг не смогу? Поделилась с Амантаем своими опасениями, а он мне так легко отвечает: «Приезжай, а там разберемся!»

На следующий день Елена Юрьевна приняла предложение и уехала в Караганду... В театре музыкальной комедии она служит уже 26 лет. За это время артистка исполнила женские партии в 30 постановках, в чис­ле которых «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Собака на сене», «Сильва» и «Мистер Икс». Елена Филинкова – заслуженный деятель РК, лауреат Государственной премии «Дарын» и дип­ломант XVI Международного фестиваля оперного искусства ТЮРКСОЙ.

На пути к юбилею

В конце 1990-х годов дела в театре музыкальной комедии пошли на поправку. Артисты стали получать зарплату, хоть и скромную. Сфера культуры традиционно финансировалась по остаточному принципу. А потом труппа стала выезжать на гастроли. Первым городом, который посетил обновленный коллектив, стал Алматы. Возможно, выбор на него пал из-за прекрасной погоды, которая бывает в южной столице в начале осени, а может, из-за ностальгии. Ведь и директор театра, и многие его артисты провели здесь годы своей молодости.

– Наши первые гастроли сос­тоялись в 1998 году, – вспоминает Амантай Ибраев. – И с тех пор я взял за правило ежегодно вывозить театр. Поездки освежали психологический климат в коллективе: люди сменяли обстановку, видели другие города, сцены, общались с коллегами и обменивались опытом. За границу стали выезжать после 2000 года. Мы были более чем в двухстах городах России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана,­ Узбекистана и Китая. Что касается дальнего зарубежья, то мы отправляли туда наших артистов на конкурсы и фестивали. Мы видели, что по уровню мастерства не отстаем от наших иностранных коллег.

В 2000 году Карагандинскому театру музкомедии присвоили звание академического. С того момента началось его расширение. В 2003-м в состав театра вош­ла кукольная студия «Буратино», чьи спектакли рассчитаны на детей дошкольного возраста. В ее репертуаре около сорока сказок, среди которых «Колобок», «Приключения Буратино», «Кошкин дом» и «Котенок по имени Гав».

Позже к театру присоединился коллектив студии ростовых кукол. В ее репертуаре более 35 спектаклей, поставленных по классическим и современным детским сказкам – «Дюймовочка», «Путешествие в Изумрудный город», «Винни-Пух и его друзья». Возглавляет студию режиссер Надежда Корниенко.

– Сейчас мы активно готовимся к празднованию своего 50-летия, – отмечает Амантай Ибраев. – Торжества состоятся 16, 17 и 18 нояб­ря. На это событие мы пригласим ветеранов, бывших руководителей и артистов, которые живут и трудятся в Казахстане и за рубежом. Готовим для них наг­рады и сувениры. Кроме того, к юбилейной дате хотим выпустить книгу об истории театра и создать документальный фильм.

В 50 лет жизнь музыкального театра только набирает обороты. У его руководства и коллектива большие планы. Они собираются осваивать и развивать суперпопулярный сегодня жанр мюзикла, ведь публика требует больше музыки, танцев и спецэффектов.