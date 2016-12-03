Полюс Независимости Полина ФЕДОРОВА

Участников экспедиции, среди которых руководитель регионального представительства QazaqGeography в Алматы Магжан Сагимбаев, альпинисты Ильяс Галимбеков и Юрий Юшин, ученые Алия Ерназарова, Арман Баймухамедов и Даулет Шарипов, торжественно провожали в зале международных вылетов алматинского аэропорта. Уже совсем скоро им предстоит покорить Южный полюс Земли, и 16 декабря участники экспедиции водрузят Государственный флаг Казахстана на высочайшей точке Антарктиды – пике Винсон.



А до этого группе предстоит пройти на лыжах более 200 км. Научные сотрудники экспедиции проведут исследования в области экологии, биологии, а также влияния экстремальных условий Антарктиды на физио­логию человека. Экспедиция на Южный полюс проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, а организатором выступило Казахское географическое общество, для которого, к слову, это уже второе покорение Южного полюса.







