Пользу обильного питья воды научно обосновали урологи

Здравоохранение, В мире, Наука
105
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Рекомендацию выпивать не менее восьми стаканов воды — или около двух литров в день — можно часто встретить в разных медицинских и околомедицинских источниках

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Проведенный анализ показал, что восемь стаканов может быть преувеличением для большинства людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Многие люди так и делают, считая, что пить побольше воды полезно. Однако научные свидетельства по этому вопросу неоднозначны. Американские медики собрали и изучили данные прошлых рандомизированных контролируемых испытаний, чтобы разобраться, как увеличенное потребление воды отражается на показателях здоровья.

В одном из прошлых исследований ученые спрогнозировали ежедневные потребности людей в воде в зависимости от антропометрических, экономических и экологических факторов. Проведенный анализ показал, что восемь стаканов может быть преувеличением для большинства людей.

Вместе с тем, систематических обзоров по теме преимуществ обильного питья воды ранее не проводили. Найти и обобщить сведения об этом в электронных базах данных Web of Science, PubMed и Embase взялись специалисты в области урологии и других направлений из нескольких вузов США. Их работу недавно опубликовал журнал JAMA Network Open.

Всего медики отобрали 18 исследований по интересовавшему вопросу. В десяти из них сообщалось об одном или нескольких положительных результатах, а в восьми — о негативных.

В большинстве испытаний обильное питье воды коррелировало со сбросом лишнего веса и меньшим количеством случаев мочекаменной болезни. Например, выпивание восьми стаканов воды в день значительно уменьшало вероятность повторного образования камней в почках. В нескольких исследованиях врачи установили, что ежедневная норма в полтора литра воды способствовала похудению у взрослых. Однако в другом испытании с участием подростков выпивание двух литров воды вместо одного не привело к снижению веса.

Ученые также обнаружили единичные свидетельства того, что более обильный питьевой режим может помочь предотвращать мигрени, инфекции мочевыводящих путей, держать под контролем сахарный диабет и гипотонию.

Комментируя результаты, авторы новой статьи отметили, что унифицированного подхода к потреблению воды не существует. К примеру, обезвоживание вредно людям с камнями в почках или инфекциями мочевыводящих путей в анамнезе. Однако, страдающим от частого мочеиспускания могут рекомендовать пить меньше воды.

В целом научных подтверждений пользы обильного питья оказалось больше. Учитывая дешевизну и малое количество возможных негативных эффектов у воды, ученые призвали провести дополнительные хорошо продуманные исследования, чтобы окончательно оценить плюсы от ее увеличенного потребления при перечисленных выше заболеваниях.

#медицина #США #вода #наука

Популярное

Все
Главные конкуренты – Узбекистан и Украина
Туристы добились компенсации за испорченный отдых
В Испании снимают фильм о Карлаге
Лишили свободы за неуплату алиментов
От хана Жанибека до Магжана Жумабаева
В историко-культурном музее-заповеднике «Есік» открылся мемориальный кабинет Кемаля Акишева
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Адвокат выманил у клиентки деньги на взятку
Большой хлеб заставил ожить элеваторы
Мир, наполненный фантазией
Борьба с насилием – наша общая ответственность
Золотой тенор Степи
Аграрная наука: контакты ученых стран-соседей не прерывались никогда
На пути к углеродной нейтральности
Главное мерило для фермера – отношение к земле
Достойный сын своей земли
Когда расстояние – не помеха
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
О мамлюках, Египте и Младшем жузе
Эксперты компании Yandex Qazaqstan обсудили тему развития искусственного интеллекта
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Дорога всегда прокормит
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Здесь растят специалистов XXI века
Колточник: Казахстан может дать миру силу через рациональные и здравомыслящие геополитические решения
Не врач, а Google в халате!
Парламентские опоры Содружества
Превращаем легковушку в «грузовик»
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Премьер: Список товаров, закупаемых только у отечественных производителей, увеличен в 3 раза
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов

Читайте также

«Пока не удалось добиться удовлетворенности населения» – де…
Колумбия установила новый рекорд по изъятию кокаина
Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии
Трудов высокая оценка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]