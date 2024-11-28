Пользу обильного питья воды научно обосновали урологи

Рекомендацию выпивать не менее восьми стаканов воды — или около двух литров в день — можно часто встретить в разных медицинских и околомедицинских источниках

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Проведенный анализ показал, что восемь стаканов может быть преувеличением для большинства людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Многие люди так и делают, считая, что пить побольше воды полезно. Однако научные свидетельства по этому вопросу неоднозначны. Американские медики собрали и изучили данные прошлых рандомизированных контролируемых испытаний, чтобы разобраться, как увеличенное потребление воды отражается на показателях здоровья.

В одном из прошлых исследований ученые спрогнозировали ежедневные потребности людей в воде в зависимости от антропометрических, экономических и экологических факторов. Проведенный анализ показал, что восемь стаканов может быть преувеличением для большинства людей.

Вместе с тем, систематических обзоров по теме преимуществ обильного питья воды ранее не проводили. Найти и обобщить сведения об этом в электронных базах данных Web of Science, PubMed и Embase взялись специалисты в области урологии и других направлений из нескольких вузов США. Их работу недавно опубликовал журнал JAMA Network Open.

Всего медики отобрали 18 исследований по интересовавшему вопросу. В десяти из них сообщалось об одном или нескольких положительных результатах, а в восьми — о негативных.

В большинстве испытаний обильное питье воды коррелировало со сбросом лишнего веса и меньшим количеством случаев мочекаменной болезни. Например, выпивание восьми стаканов воды в день значительно уменьшало вероятность повторного образования камней в почках. В нескольких исследованиях врачи установили, что ежедневная норма в полтора литра воды способствовала похудению у взрослых. Однако в другом испытании с участием подростков выпивание двух литров воды вместо одного не привело к снижению веса.

Ученые также обнаружили единичные свидетельства того, что более обильный питьевой режим может помочь предотвращать мигрени, инфекции мочевыводящих путей, держать под контролем сахарный диабет и гипотонию.

Комментируя результаты, авторы новой статьи отметили, что унифицированного подхода к потреблению воды не существует. К примеру, обезвоживание вредно людям с камнями в почках или инфекциями мочевыводящих путей в анамнезе. Однако, страдающим от частого мочеиспускания могут рекомендовать пить меньше воды.

В целом научных подтверждений пользы обильного питья оказалось больше. Учитывая дешевизну и малое количество возможных негативных эффектов у воды, ученые призвали провести дополнительные хорошо продуманные исследования, чтобы окончательно оценить плюсы от ее увеличенного потребления при перечисленных выше заболеваниях.