фото Юрия Беккера

«Біз деген, досым,

Тағдыры қызық халықпыз.

Халқының өзі қорғасын құяр

қалыппыз

Екінің бірі бармайтын жерге

барып біз,

Жанбайтын жерде жаныппыз...»

Когда от слов в душе разгорается пламя, а на глазах наворачиваются слезы – скорее всего, ты слышишь не пламенную речь вождя, а поэ­зию, в самом высоком смысле этого слова. «Мы сгорали там, где никто не осмелился бы…» – это и Данко, освещающий путь пламенем своего сердца, и птица Феникс, возрождающаяся из пепла, и Прометей, подаривший огонь людям. Только огненные языки тут не опаляющие. Может быть, трансформирующие, закаляющие, освещающие те темные закоулки человеческой души, которым для внутреннего фотосинтеза не хватает именно этой искры. Яркой вспышки чистой, светлой, искренней и натуральной поэзии.

Несмотря на то что Мукагали Макатаева нет среди нас уже 50 лет, и, казалось бы, полвека достаточно, чтобы пропасть разверзлась между целыми поколениями, в центральном зале музея полно молодежи. И можно было бы предположить, что студентов и школьников сюда пригласили специально на урок высокой литературы, но наш собеседник оказался не из их числа.

– Мы с моей девушкой просто решили сходить в музей, – рассказывает Галымжан Габбасулы. – Я в прошлом году окончил вуз за границей, а сейчас прохожу прак­тику. Мы случайно попали на это мероприятие и не можем уйти, потому что Мукагали Макатаев для нас такой близкий поэт, как для россиян Сергей Есенин. Его стихи – это честная лирика, которая не принадлежит определенному времени, она как воздух. Для всех. И для старшего поколения, и для нас. И для тех, кто будет после нас. Как вам объяснить... Он не то чтобы великий – он для всех родной.

Пока мы беседуем, звучит песня «Мен деп ойла» на музыку Толегена Мухамеджанова. «Помни обо мне, думай обо мне…» – словами этой песни поэт продолжает с нами общаться, вызывая естественный резонанс в душах всех присутствующих.

– Он прожил всего 45 лет, но оставил своему народу огромное наследие, – говорит президент Международного фонда имени Мукагали Макатаева невестка поэ­та Бакытгуль Айдарова. – Прошло уже 50 лет со дня его ухода, а поэти­ческое слово звучит так, будто написано вчера. Это дано не каждому – только великим. Он – поэт века, лауреат Государственной премии, но самое главное – он народный поэт. Он писал: «Я – сын двадцатого века, но и двадцать первый век – это я». Мы живем в двадцать первом веке, а его наследие и творчество воспринимаются молодежью так, будто он говорит с нами сегодня.

Рядом, на стендах, можно увидеть личные вещи поэта: дисковый телефон, шахматная доска, механическая печатная машинка, на которой выдающийся сын казахского народа творил…

– По случаю 95-летия Мукагали Макатаева мы привезли в Нацио­нальный музей передвижную выс­тавку, – рассказывает руководитель музея Мукагали Макатаева в селе Карасаз Райымбекского района Алматинской области Ахмет Ерлик Мехаметжанулы. – Здесь представлены его личные вещи – одежда, предметы быта, то, чем он пользовался в повседневной жизни и в работе. Для нас важно показать посетителям не только поэтичес­кую сторону Макатаева, но и человеческую – его быт, привычки, его присутствие в деталях. Мы считаем, что каждый предмет, некогда принадлежавший поэту, бесценен и важен для всех нас. Отдельно из представленных здесь экспонатов хочется отметить ручку с золотым пером – подарок Габита Мусрепова.

Кроме личных вещей, посетители передвижной выставки познакомились с книгами из библиотеки поэта и архивными фотографиями. Своим взглядом на его творчество поделились современные деятели культуры и литературы.

Особенно внимательно аудитория слушала современника поэта – журналиста Дуйсена Маглумова. Его рассказ наполнил пространство теп­лыми воспоминаниями и сделал главное: вернул творческое наследие поэта из музейной атмосферы в живое человеческое общение.