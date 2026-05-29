Книга как главный приоритет будущего

Фото Ерлана Омара

В современном мире устойчивость государства определяется не только политическим, экономическим, энергетическим, продовольственным и цифровым суверенитетом. Все это, безус­ловно, важно. Но в основе любого развития стоит человек, его знания, мышление, ценности и способность осознанно и с ответственностью смотреть на будущее своей страны. Поэтому сегодня все большее значение приобретает интеллектуальный суверенитет.

Для нас эта тема имеет особое значение в контексте построения Справедливого Казахстана. Политические реформы, развитие гражданского участия и общественного диалога требуют новых институтов и нового качества коллективного сознания. В этом смысле интеллектуальный прогресс становится важной основой проводимых преобразований.

По инициативе Президента воп­росы формирования читающей нации выведены на стратегический уровень государственной политики. Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что культура чтения должна стать частью повседневного образа жизни общества и важным элементом национального «поведенческого кода».

Недавний Указ Президента «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читаю­щей нации» закрепляет понимание того, что интеллектуальный капитал напрямую влияет на будущее страны. Документ предусматривает поддерж­ку отечественной литературы, развитие библиотечной системы, модернизацию инфраструктуры для читателей и продвижение чтения среди молодежи.

Мир стремительно меняется, и сегодня устойчивость государства определяется не только экономическими показателями или уровнем технологического развития. Все большее значение имеет способность общества мыс­лить глубоко, анализировать информацию и адаптироваться к новым вызовам.

Мы живем в эпоху колоссального информационного потока. За день человек потребляет в среднем до 34 гигабайт медийного контента. Постоянное переключение между короткими сообщениями, видео и новос­тями постепенно формирует привычку воспринимать информацию фрагментарно. Снижается способность к длительной концентрации и глубокому осмыслению.

В этой связи книга представляет особую ценность. Чтение остается одним из немногих способов развивать последовательное мышление, внимание и способность к анализу. Исследования показывают, что этот навык формирует новые нейронные связи и активизирует работу десятков участков мозга. Причем этот эффект сохраняется даже в пожилом возрасте. Не случайно Дени Дидро говорил: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Сегодня эта мысль звучит особенно актуально.

Исследования показывают, что всего 6–10 минут чтения в день способны снизить уровень стресса на 68–70%. Поэтому во многих странах развитие культуры чтения рассматривается как часть долгосрочной государственной стратегии. Казахстан также последовательно движется в этом направлении.

Сегодня этот вопрос находится в центре общественного внимания. Учреждены национальная премия «Айбоз», Президентская литературная премия для молодых авторов, литературная премия Mecenat.kz, респуб­ликанский конкурс «Ұлттық кітап». Партия «Amanat» уже 7 лет проводит республиканский творческий конкурс «Ұлы дала» для поддержки авторов до 40 лет. Такая системная работа формирует устойчивый интерес к отечественной литературе. По итогам общенационального опроса был сформирован список 100 популярных произведений наших авторов.

Особое значение получил проект «Кітап-AMANAT». На площадках партии открыты 24 книжных центра, где проведено более 1,5 тыс. культурно-просветительских мероприятий с участием свыше 17 тыс. читателей, писателей и представителей издательств. В нескольких регионах страны при участии «Amanat» был реализован проект «Читающая нация», который получил поддержку Главы государства и был отдельно отмечен в указе.

Показательно и то, что растет число пользователей библиотек среди детей, с 2021 года этот показатель увеличился почти на четверть. Интерес к книгам подтверждается ростом популярности книжной ярмарки Astana Eurasian Book Fair.

Чтение сегодня вновь становится мировым трендом. Книга постепенно возвращает себе статус интеллектуальной ценности и элемента личной культуры. Крупнейшие мировые бренды все чаще обращаются к литературе и образу читающего человека как к символу интеллектуальной эстетики. В современном мире эрудиция становится новой формой капитала и общественного статуса.

Именно поэтому для партии «Amanat» принципиальным был вопрос отмены НДС для книгоиздателей. Речь шла об оказании помощи всей книжной отрасли, о доступности книг для читателей. Депутаты фракции последовательно продвигали эту инициативу, и при поддержке Президента решение вступило в силу с 1 января 2026 года. Освобождение издательств от НДС стало важным шагом для развития отечественного книгоиздания.

При этом следует отметить, что культура чтения формируется прежде всего внутри семьи – через личный пример, домашние библиотеки, совместное чтение родителей и детей. Так закладывается уважение к знаниям, культуре и самостоя­тельному мышлению. Книга формирует человека, способного глубоко понимать происходящее и принимать осознанные решения. А общество мыслящих людей всегда будет иметь более прочный фундамент для развития.