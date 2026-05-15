Проза жизни как поэзия
Сергей Азимов, кинорежиссер
В этом году исполнилось бы 80 лет оператору, режиссеру, кинопродюсеру Оразу Рымжанову. Он ушел от нас 25 лет назад. Время – самый беспристрастный из судей. За эти годы оно четко обозначило, кем был этот человек для друзей, коллег и близких. При жизни я не называл его мудрецом, а сейчас, мысленно обращаясь к нему, говорю именно эти слова. Герой первого казахстанского блокбастера «Кочевник» сказитель Ораз, от чьего имени ведется повествование, был блестяще исполнен Джейсоном Скоттом Ли. Его персонаж имеет самое непосредственное отношение к Оразу Рымжанову. Автор сценария Рустам Ибрагимбеков дал мудрецу имя нашего общего друга, который стоял у истоков самого крупного на тот момент казахстанского кинопроекта.