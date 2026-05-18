Дело мастера живет
Алим Анапьянов
26 мая исполнилось бы 60 лет обладателю черного пояса и 8-го дана по каратэ, родоначальнику этого вида спорта в Казахстане Жасталапу Санауову. Он был целеустремленным, отзывчивым, интеллигентным человеком с богатым внутренним миром и высочайшим профессионалом. Трижды поднимался на пьедестал почета мировых первенств. Но главное – именно Санауов открыл этот интереснейший вид спорта для тысяч казахстанцев, по праву став основателем дисциплины в стране. Много лет он руководил федерацией, совмещая посты вице-президента и главного тренера сборной РК, но никогда не чурался тренерской деятельности, отдавая всего себя работе с детьми.