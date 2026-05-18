Дело мастера живет

Помню, как однажды он пригласил журналистов посмот­реть тренировку малышей. Мы, видевшие каратистов только в японских боевиках, были поражены. Его подопечные демонстрировали потрясающую технику и настоящие, выверенные удары. Тогда Жасталап-аға сказал: «У этого вида спорта большое будущее. Казахстан еще заявит о себе». Спустя годы мы убедились в правоте слов сихана. Казахстанские бойцы стремительно завоевывали авторитет в Азии и мире. Лет двадцать назад я встречал юных спортсменов в аэропорту Алматы: с одного из европейских международных турниров они привезли 23 медали. Санауов с гордостью рассказывал о своих подопечных, ставших героями тех соревнований.

Именно тогда закладывался фундамент будущих триумфов. В стране один за другим стали появляться свои чемпионы и призеры первенств мира, Европы и Азии. На крупных соревнованиях во Вьетнаме мне лично довелось слышать, как тренеры японской сборной – родоначальники каратэ – лестно отзывались о казахстанских мастерах татами. Имя Жасталапа Санауова уже тогда ассоциировалось исключительно с успехом. Он имеет прямое отношение к главным победам отечественных атлетов. Казахстан воспитал своих чемпионов мира по каратэ-до, а пятеро подопечных мастера стали участниками Олимпиады в Токио. Двое из них вернулись домой с историческими олимпийскими бронзовыми медалями – Дархан Асадилов и Софья Берульцева.

– Я посвятил ту победу своему сенсею, который скончался за полгода до олимпийских стартов, – вспоминал позже Дархан Асадилов. – Был бы Жасталап-аға с нами, мы бы выступили еще лучше. Его очень не хватало и не хватает сегодня.

Его мысль продолжила и нынешний лидер сборной Казахстана Софья Берульцева:

– Он был очень простым и добрым человеком, никогда не делил нас, не ругал, всегда поддерживал и болел на соревнованиях. Не описать словами все то, что он сделал для казахстанского каратэ и для нас лично. Благодаря сихану мы вышли на мировой уровень.

Жасталап Санауов был членом исполкома Всемирной федерации каратэ (WKF), являясь долгое время единственным представителем всего постсоветского пространства в этой структуре. Память о мастере жива. Каждый год в Казахстане проводятся турниры его памяти, активно работает созданный фонд. Его дело продолжается в учениках, а значит, главные победы казахстанского каратэ еще впереди.