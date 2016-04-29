Поправки в Земельный кодекс несут льготы для фермеров – глава "АгроСоюза" Казахстана

Общество
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Талгат Исенов
Президент Республиканской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов "АгроСоюз Казахстана" Алик Сагиндыков высказал свое мнение относительно вступающих с 1 июля 2016 года изменений в Земельный кодекс РК, передает Kazpravda.kz.

"Поправки (в ЗК) обсуждались и в регионах, и на различных "круглых столах", общество знало об этих вещах. Не знаю, почему политизируют эти вещи? Тут ничего нового не случилось. В Земельном кодексе у нас была аренда на 10 лет. Здесь теперь ее продлили с учетом того, что были пожелания иностранных инвесторов в связи с тем, что они не успеют "отбить" свои вложенные инвестиции. Такая норма есть и в других странах, где сроки намного больше", – сказал Сагиндыков.

Глава ассоциации подчеркнул, что "вопрос о продаже земель иностранным гражданам никогда не стоял".

"Поэтому населению надо понять, почитать закон, что речь идет о продлении аренды. Надо понять, что земли, которые идут в аренду, не выставляются на продажу. Тут вопрос простой и открытый, надо его просто внимательно изучить и понять. Министерство национальной экономики, понятно, оно должно доводить информацию до фермеров и сельхозпроизводителей, объяснять эти поправки. Но областные акиматы тоже должны были это дело держать на своем уровне. В целом поправки в Земельный кодекс несут определенные льготы для фермеров", – выразил свое мнение Алик Сагындыков.

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