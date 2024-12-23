Портативный аппарат ЭКГ изобрели уральские школьники

Карманное устройство считывает кардиограмму и определяет, как работает сердце. Юные разработчики надеются, что в будущем их изобретение сможет спасти не одну жизнь

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Учащиеся НИШ Уральска разработали несколько успешных проектов. Один из них — портативный аппарат электрокардиографии, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Над созданием портативного аппарата ЭКГ юные разработчики трудились два месяца. Мини-устройство позволяет вовремя диагностировать опасные состояния человека. Такой «помощник» может пригодиться человеку с болезнями сердца, но и здоровому тоже, считает Амиржан Бауыржан.

- 50% от всех заболеваний, от которых умирают люди, приходятся на болезни сердца и сосудов. Этот портативный аппарат ЭКГ может предупредить человека, например, об аритмии, после чего он сможет вовремя обратиться в больницу. Для совершенствования аппарата планирую внедрить в него искусственный интеллект, - отметил Амиржан.

Это не первый успешный проект, реализованный в этом году. Школьники также придумали, как превратить шумовую энергию в электрическую. С помощью микроконтроллера собрали генератор. Разработчик Санжар Щегебаев объяснил принцип работы.

- В будущем мы хотим внедрить такие установки в общественных местах. И мы будем получать очень много энергии. Можно считать, что это новый альтернативный источник энергии. Датчики, во-первых, улавливают наши звуковые волны. Они извлекают из них энергию. Это сложно объяснить, но всё заточено в микроконтроллерах, - рассказал Санжар.

За два года в копилке юных изобретателей немало инновационных проектов: это диагностика заболеваний крупного рогатого скота, сортировка мусора с помощью искусственного интеллекта, производство воды из воздуха и многое другое, добавил телеканал.