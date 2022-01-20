Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В 2021 году выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 449,4 тыс. семей на общую сумму 287,6 млрд тенге, в том числе за декабрь данный вид пособия получили 481,6 тыс. семей на общую сумму 25,9 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 49 100 тенге (4 детей), 61 383 тенге (5 детей), 73 666 тенге (6 детей), 85 948 тенге (7 детей), с 8 детьми – 98016 тенге, с 9 детьми – 110 268 тенге, с 10 детьми – 122 520 тенге, с 11 – 134772 тенге, с 12 – 147 024 тенге, с 13 – 159 276 тенге, с 14 – 171 528 тенге, с 15 – 183780 тенге, с 16 – 196 032 тенге или 12 252 тенге на каждого ребенка.
Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.