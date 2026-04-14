В алматинском оопарке пополнение - родились два медвежонка, сообщает Kazpravda.kz

"Друзья, у нас очередное радостное событие! Наши питомцы не устают радовать нас прибавлением потомства. У тянь-шаньских бурых медведей родились два очаровательных медвежонка. Малыши появились 1 января у мамы Герды и папы Курманбека.



Малыши родились совсем крошечными — слепыми, глухими и почти без шерсти, всю зиму были рядом с мамой в уютном домике и на молочном вскармливании. Сейчас медвежата подросли, и мама Герда начала выводить их в большой вольер", - говорится в сообщении зоопарка.