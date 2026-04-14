В алматинском зоопарке родились двое медвежат

Подписчикам аккаунта зоопарка предложили принять участие в выборе имен для малышей

Скриншот с видео зоопарка

В алматинском оопарке пополнение - родились два медвежонка, сообщает Kazpravda.kz 

"Друзья, у нас очередное радостное событие! Наши питомцы не устают радовать нас прибавлением потомства. У тянь-шаньских бурых медведей родились два очаровательных медвежонка. Малыши появились 1 января у мамы Герды и папы Курманбека.

Малыши родились совсем крошечными — слепыми, глухими и почти без шерсти, всю зиму были рядом с мамой в уютном домике и на молочном вскармливании. Сейчас медвежата подросли, и мама Герда начала выводить их в большой вольер", - говорится в сообщении зоопарка.

Подписчикам аккаунта зоопарка  предложили принять участие в выборе имен для малышей. Один медвежонок – мальчик, а второй – девочка. Алматинский зоопарк ранее уже рассказывал о рождении амурских тигрят, серых и рыжих кенгуру.

 

#Алматы #зоопарк #рождение #медвежата

