Молодые ученые заселились в квартиры, предоставленные от имени Президента

Общество
136

В рамках государственной политики по развитию науки и поддержке молодых исследователей Глава государства Касым-Жомарт Токаев ко Дню работников науки вручил ключи от квартир 10 молодым ученым. Жилье предоставлено на безвозмездной основе в городах Алматы и Астана.

Сегодня молодые ученые, получившие квартиры в Алматы, уже заселились в полностью обставленные жилые помещения. Новоселы отмечают, что созданные условия позволяют сосредоточиться на научной и профессиональной деятельности. В день заселения они делятся искренними эмоциями и благодарностью за оказанную поддержку.

На сегодняшний день жильем обеспечены более 600 молодых ученых. Кроме того, для них предусмотрены специальные гранты, а также возможности прохождения стажировок в ведущих мировых научных центрах с целью повышения квалификации и обмена опытом.

Среди обладателей новых квартир – представители ведущих научных организаций страны.

Старший преподаватель кафедры теплоэнергетики и физики Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева, PhD Мадина Кумаргазина является автором научных публикаций в международных базах Scopus, а также соавтором более 10 патентов Республики Казахстан и одного Евразийского патента. Ее исследования направлены на развитие энергоэффективных технологий и использование возобновляемых источников энергии.

«Такие инициативы дают уверенность в будущем и позволяют сосредоточиться на научной деятельности, разработке новых технологий и подготовке квалифицированных специалистов», - поделилась Мадина Бакытжановна, подчеркнув значимость оказываемой поддержки.

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией электрохимии и ванадиевых проточных батарей, научный сотрудник Физико-технического института Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева Арман Умирзаков имеет 15-летний научный стаж.

Он является автором более 20 научных работ, опубликованных в международных рецензируемых журналах, а также соавтором 8 патентов Республики Казахстан. Его исследования охватывают перспективные направления в области энергетики, включая топливные элементы, микробатареи и фотокаталитические материалы.

В числе ключевых научных направлений – исследования тонкопленочных твердооксидных топливных элементов, а также разработка литий-серных микробатарей в Nazarbayev University. Кроме того, ученый занимается изучением электролитов ванадиевых проточных батарей и фотокаталитических материалов для очистки воды и генерации водорода.

Исследователь также проходил стажировку в рамках программы Erasmus+ в Университете Авейру (Португалия) и принимает активное участие в реализации международных научных проектов.

Руководитель Центра социологии, старший научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения, PhD Шырын Тленчиева отметила, что поддержка государства открывает новые возможности для научной работы.

«Получение собственного жилья – это не только важная социальная поддержка, но и сильная мотивация продолжать научные исследования и вносить вклад в развитие отечественной науки», - сказала она.

Шырын Мураткызы имеет 13-летний научный стаж, автор 9 научных статей, включая публикации в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science, соавтором учебного пособия и обладателем авторского права. Ученая участвовала в международных и национальных научных проектах, в том числе в рамках программы «Жас ғалым». Также она являлась обладателем образовательного гранта International Society for Quality-of-Life Studies и членом данной организации в 2021-2025 годах.

Поддержка молодых ученых остается одним из приоритетов государственной политики и важным фактором устойчивого развития научного потенциала страны.

#президент #ученые #квартиры

Популярное

Все
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Приблизить к международным стандартам
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Два серебра и бронза
Чемпионат Азии завершен
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Хаотичная застройка уходит в прошлое
Проводить время с пользой для здоровья
Покорителям космоса посвящается
Золотой хет-трик Берульцевой
Родительское сообщество – за новую Конституцию
Определились победители
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Пополняя зеленый фонд
Учитывать интересы семьи
Когда города становятся центрами силы
На юге сеют, на севере готовятся
Весенний триумвират
179 тыс. человек сдали мартовское ЕНТ
Изменения надо начинать с себя
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
В стиле Royal Danish Theatre
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

«Получай образование всю жизнь»: AMANAT реализует курс През…
В алматинском зоопарке родились двое медвежат
Учитывать интересы семьи
Посетители бросают в животных камни и палки - о случаях же…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]