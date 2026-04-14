В рамках государственной политики по развитию науки и поддержке молодых исследователей Глава государства Касым-Жомарт Токаев ко Дню работников науки вручил ключи от квартир 10 молодым ученым. Жилье предоставлено на безвозмездной основе в городах Алматы и Астана.

Сегодня молодые ученые, получившие квартиры в Алматы, уже заселились в полностью обставленные жилые помещения. Новоселы отмечают, что созданные условия позволяют сосредоточиться на научной и профессиональной деятельности. В день заселения они делятся искренними эмоциями и благодарностью за оказанную поддержку.

На сегодняшний день жильем обеспечены более 600 молодых ученых. Кроме того, для них предусмотрены специальные гранты, а также возможности прохождения стажировок в ведущих мировых научных центрах с целью повышения квалификации и обмена опытом.

Среди обладателей новых квартир – представители ведущих научных организаций страны.

Старший преподаватель кафедры теплоэнергетики и физики Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева, PhD Мадина Кумаргазина является автором научных публикаций в международных базах Scopus, а также соавтором более 10 патентов Республики Казахстан и одного Евразийского патента. Ее исследования направлены на развитие энергоэффективных технологий и использование возобновляемых источников энергии.

«Такие инициативы дают уверенность в будущем и позволяют сосредоточиться на научной деятельности, разработке новых технологий и подготовке квалифицированных специалистов», - поделилась Мадина Бакытжановна, подчеркнув значимость оказываемой поддержки.

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией электрохимии и ванадиевых проточных батарей, научный сотрудник Физико-технического института Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева Арман Умирзаков имеет 15-летний научный стаж.

Он является автором более 20 научных работ, опубликованных в международных рецензируемых журналах, а также соавтором 8 патентов Республики Казахстан. Его исследования охватывают перспективные направления в области энергетики, включая топливные элементы, микробатареи и фотокаталитические материалы.

В числе ключевых научных направлений – исследования тонкопленочных твердооксидных топливных элементов, а также разработка литий-серных микробатарей в Nazarbayev University. Кроме того, ученый занимается изучением электролитов ванадиевых проточных батарей и фотокаталитических материалов для очистки воды и генерации водорода.

Исследователь также проходил стажировку в рамках программы Erasmus+ в Университете Авейру (Португалия) и принимает активное участие в реализации международных научных проектов.

Руководитель Центра социологии, старший научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения, PhD Шырын Тленчиева отметила, что поддержка государства открывает новые возможности для научной работы.

«Получение собственного жилья – это не только важная социальная поддержка, но и сильная мотивация продолжать научные исследования и вносить вклад в развитие отечественной науки», - сказала она.

Шырын Мураткызы имеет 13-летний научный стаж, автор 9 научных статей, включая публикации в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science, соавтором учебного пособия и обладателем авторского права. Ученая участвовала в международных и национальных научных проектах, в том числе в рамках программы «Жас ғалым». Также она являлась обладателем образовательного гранта International Society for Quality-of-Life Studies и членом данной организации в 2021-2025 годах.

Поддержка молодых ученых остается одним из приоритетов государственной политики и важным фактором устойчивого развития научного потенциала страны.