Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы

Его приговорили к 5,6 годам тюрьмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
По информации управления по противодействию терроризму, мужчина был задержан в октябре прошлого года в результате спецоперации, проведенной при содействии ДПЭ МВД РК и ДКНБ Алматы.
По оперативным данным, он – активный участник экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», ранее судимый по четырем статьям УК РК.
– В ходе проведения санкционированных обысков по адресам проживания фигуранта изъята различная религиозная литература. На днях приговором Алмалинского районного суда он был признан виновным в пропаганде терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма и приговорен к 5,6 годам лишения свободы, – заключили правоохранители.