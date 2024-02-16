Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы

Его приговорили к 5,6 годам тюрьмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

По информации управления по противодействию терроризму, мужчина был задержан в октябре прошлого года в результате спецоперации, проведенной при содействии ДПЭ МВД РК и ДКНБ Алматы.

По оперативным данным, он – активный участник экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», ранее судимый по четырем статьям УК РК.