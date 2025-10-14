Фото из личного архива Алешки Симкич

Центральными темами форума станут развитие гражданского общества, повышение эффективности общественных советов, права человека, экология, инклюзия и внедрение цифровых решений в социальную сферу. Ожидается участие представителей министерств и ведомств, неправительственных организаций, экспертного и академического сообщества, а также международных партнёров, включая делегации стран Европейского Союза.

Как отметила Посол ЕС в Республике Казахстан Алешка Симкич, для Европейского Союза участие в подобных форумах имеет особое значение, ведь они служат площадкой для открытого диалога между государством, неправительственными организациями и гражданами. В преддверии форума мы поговорили с Алешкой Симкич о развитии гражданского общества в Казахстане и перспективах дальнейшего сотрудничества.

- Вы планируете участвовать на полях 12-го Гражданского Форума Казахстана?

- Я сама, к сожалению, не смогу принять участие. Однако, в этом году Европейский союз представлен нашими коллегами, которые примут участие в дискуссиях, встретятся с представителями неправительственных организаций и государственных структур. Мы также рады, что проекты, финансируемые Европейским союзом, проводят собственные мероприятия на полях форума - это хороший пример того, как наши партнёры действуют независимо и свободно, определяя приоритеты исходя из своих целей и потребностей.

– Как Вы оцениваете развитие гражданского общества и неправительственного сектора в Казахстане?

Для Европейского Союза всегда важно наблюдать, как функционируют НПО в каждой стране - насколько они независимы, обладают ли свободой действий, подотчётностью, открытостью и насколько участвуют граждане в процессе принятия решений. Если говорить о Казахстане, я отмечу два ключевых момента.

Во-первых, гражданское общество здесь становится всё более активным и профессиональным. Мы видим появление новых инициатив и компетентных организаций, а также активное участие молодёжи. Это говорит о растущем интересе граждан к общественной жизни.

Во-вторых, наблюдаются положительные изменения - усиление общественных инициатив, внимание к вопросам инклюзии, устойчивого развития и экологии. Конечно, важно не только количество организаций, но и то, насколько они вовлечены в диалог с государством, могут свободно высказывать позицию и проводить мероприятия без чрезмерных ограничений. Главное - взаимное уважение и свобода выражения мнений.

В целом, мы видим высокий интерес к сотрудничеству между гражданским обществом и государством. Я бы также отметила и положительные изменения: активизацию общественных инициатив, интерес к вопросам инклюзии, устойчивого развития, экологии. Всё это направления, где Казахстан уже демонстрирует хорошие примеры, и где, на мой взгляд, потенциал для дальнейшего сотрудничества очень велик.

Европейский Союз традиционно поддерживает гражданские инициативы, направленные на продвижение прав человека, развитие социальной ответственности бизнеса, участие молодёжи и защиту уязвимых групп – и именно через такие партнёрства формируется по-настоящему сильное и уверенное гражданское общество.

– Вы ознакомились с программой форума. Какие темы, на Ваш взгляд, наиболее актуальны для Казахстана и Центральной Азии?

- Программа действительно впечатляет своим разнообразием. Темы, которые вынесены на обсуждение, — это именно те вопросы, которые волнуют общество: экология, цифровизация, права человека, инклюзия, благотворительность, развитие общественных советов. Всё это говорит о наличии активного гражданского общества в Казахстане.

Особенно хочу отметить внимание к участию граждан, прозрачности и подотчётности — это ключевые ценности для любого демократического общества. Когда люди чувствуют, что их голос услышан и их инициативы находят отклик — это основа сильного гражданского сектора.

Многие темы форума совпадают с приоритетами Европейского Союза: «зелёная» повестка, устойчивое развитие, равные возможности, поддержка молодёжи, женщин и уязвимых групп населения.

– Как Вы видите дальнейшее взаимодействие с казахстанскими партнёрами и НПО после форума?

- Форум играет важную роль, создавая возможности для встреч, обмена мнениями и поиска партнёрств. Но мы рассматриваем взаимодействие с гражданским обществом как постоянный процесс. Форум объединяет, вдохновляет и формирует сеть контактов, однако после него важно переходить к конкретным шагам и совместным инициативам.

Мы продолжаем диалог со всеми партнёрами — как с государственными структурами, так и с независимыми организациями, которые работают на местах и лучше понимают реальные потребности людей. Только так можно достигать изменений не на уровне риторики, а на уровне конкретных улучшений.

Мы уверены, что успешное сотрудничество возможно тогда, когда НПО действуют свободно, независимо и безопасно. Права человека, верховенство права и экология — приоритетные направления для ЕС. Мы работаем с Конституционным судом, поддерживаем программы в области правосудия, водных и климатических вопросов, энергетики. Всё это важные темы нашего партнёрства.

При этом мы всегда подчёркиваем: успешное сотрудничество возможно только тогда, когда гражданские организации могут действовать свободно, независимо и безопасно, без административных или политических ограничений.

Подобные форумы направлены на укрепление отношений между государством и неправительственным сектором, и позволяют лучше понять позиции друг друга и выстроить сотрудничество на основе уважения. Казахстан находится на пути масштабных реформ, многое уже сделано, и я надеюсь, что мнение гражданского общества будет услышано. Ведь именно они часто лучше других знают, какие проблемы требуют решения, и вместе можно найти эффективные пути их преодоления.