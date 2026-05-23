Более 4 тысяч авторских работ представлено на «ШеберFEST-2026»

В Атырау стартовал международный фестиваль ремесленников «ШеберFEST-2026». Площадь Султана Бейбарыса превратилась в настоящий город мастеров: здесь установили тематические зоны в формате полуюрт, где каждый желающий мог ближе познакомиться с народным творчеством, передает корреспондент Kazpravda.kz

Участниками масштабного фестиваля стали около 100 мастеров декоративно-прикладного искусства из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана.

Они представили около 4 000 авторских изделий – от войлочных и ювелирных украшений до резьбы по дереву, национальных музыкальных инструментов, ткачества и этнодизайна.

Аким области Серик Шапкенов, присутствовавший на фестивале, ознакомился с экспозицией и подчеркнул важность сохранения и популяризации народных ремесел.

«Народные ремёсла – это душа и самобытность нации, в них отражены труд, талант и духовное наследие предков, бережно сохраняемое современными мастерами. Атырауская область – регион с богатой историей, сильными традициями и уникальной культурой. Фестиваль «ШеберFEST» – значимое мероприятие для поддержки народных мастеров и популяризации национального искусства среди молодежи», – сказал С. Шапкенов.

Атмосферу национального праздника дополнили этнодефиле, выставка традиционных блюд и казахские национальные игры. Фестиваль продолжится концертной программой с участием местных артистов, а хедлайнером вечера стала казахстанская певица BAYANSULU.

Отметим, что фестиваль продлится до 23 мая включительно, а посетителей ожидают мастер-классы, концертные программы и знакомство с богатым культурным наследием казахского народа. Зарубежные и казахстанские мастера будут делиться секретами лоскутного шитья, национальной керамики, работы с глиной и искусства вышивки «бізкесте». Участники смогут не только наблюдать за работой ремесленников, но и попробовать создавать изделия своими руками.