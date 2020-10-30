Посольство РК в Турции опубликовало телефонные номера для казахстанцев

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Фото: news.myseldon.com
В связи с землетрясением в районе Сеферичисарского района провинции Измир Посольство Казахстана в Турции сделало заявление на своей странице в Facebook, сообщает Kazpravda.kz.



"Очень срочно! Это очень важно! 30 октября около 14.51 часов по местному времени в Эгейском море в районе Сеферичисарского района провинции Измир произошло мощное землетрясение 6,8-7 баллов. Зильзала ощущалась в провинциях Турции на побережье Эгей и Мармара. Посольство РК связывается с соответствующими турецкими госорганами и институтами и определяет ситуацию. Сведений о пострадавших гражданах Казахстана до сих пор пока нет", - говорится в информации.

В Посольстве призвали граждан, которым нужна помощь, обращаться по телефону + 903124919100 или ниже и напрямую.

А. А. Амандыков + 905384409677
А. А. Сыдыков + 905367772827
Л.Болатова +905396903114

Почетное консульство РК в Измире:

Фатих Карадениз +905323833135
Азра Ахмедьянова Ахмедианова 905347023135



По предварительным данным, в результате землетрясения в Измире погибли 4 человека, 120 пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие согражданам, пострадавшим в результате землетрясения в Измире.

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